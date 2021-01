"3 Caminos" y el placer de vivir el Camino de Santiago desde casa

Construida sobre recuerdos, vivencias, pequeños pueblos con encanto y, en especial, sobre la unión de diferentes culturas, la serie "3 Caminos", que Amazon Prime Video estrena el 22 de enero, invita a embarcarse en la aventura del Camino de Santiago, una experiencia que "no se puede explicar", como dice su sintonía, pero sí vivir.

"No se puede explicar, no se puede contar (...) El Camino me llama", dice el tema "Caminantes", escrito e interpretado por Iván Ferreiro y Andrés Suárez para "3 Caminos", una serie que, por un lado, invita a aquellos que nunca han hecho el Camino de Santiago a probar la experiencia y, por otro, anima a repetir a aquellos que ya se han embarcado en la aventura.

"3 Caminos", serie producida por Amazon, Ficción Producciones y Beta Films, con la participación de Radio Televisión de Galicia, RTP de Portugal y Unoenlouno de México, es un proyecto, a la vista está, de corte internacional y de grandes dimensiones en el que, no obstante, hay un instrumento fundamental que homogeneiza y sirve de punto de unión de todos estos elementos: el Camino de Santiago.

Ante un escenario de tal calibre, el cual se convierte en punto universal de peregrinaje, una serie como "3 Caminos" tenía que partir, sin el más mínimo ápice de duda, de tramas y personajes internacionales, convirtiéndose, como hace el Camino, en un espacio capaz de lograr algo delicioso, la mezcla de culturas.

Lo que consigue el Camino de Santiago, reunir a personas de todo el mundo (y sus culturas) a través de un viaje de introspección y de peregrinación hasta la Catedral de Santiago, lo capta a la perfección "3 Caminos", una serie dirigida por Iñaki Mercero, Franciska Meletzky y Norberto López Amado cuyos ocho episodios estarán disponibles, a partir del próximo 22 de enero, en Amazon Prime Video.

Su elenco principal, formado por los españoles Álex González (Roberto), Verónica Echegui (Raquel) y Alberto Jo Lee (Yoon Soo) -cuya familia es de origen surcoreano-, la alemana Anna Schimrigk (Jana) y el italiano Andrea Bosca (Luca) -a quienes se une la mexicana Cecilia Suárez (Úrsula) en la segunda mitad de la temporada-, da cuenta del carácter internacional del proyecto, en el que se manejan hasta siete idiomas.

Español, inglés, coreano, alemán, italiano, francés y portugués, este último a través de las pequeñas intervenciones de los actores João Reis y Maria João Falcão, son escuchados a través de las voces de los cinco protagonistas, a los que esta travesía les cambia la vida.

El Camino se convierte en punto de encuentro de cinco personas de cinco nacionalidades diferentes cuyas vidas serán contadas a través de las tres ocasiones en las que, juntos, hacen el Camino. 2000, 2006 y 2021 son los tres años en los que la evolución de la relación entre este quinteto de personajes quedará al descubierto.

Los cinco protagonistas, cada uno con sus virtudes y sus defectos, sus fantasmas del pasado, sus miedos y preocupaciones, se enfrentará a los obstáculos, sinsabores y, por supuesto, alegrías que el Camino les irá poniendo por delante antes de alcanzar ese clímax que supone vislumbrar la Catedral de Santiago tras largas y duras jornadas de camino.

Asimismo, la evolución de las relaciones entre los personajes así como el propio desarrollado de cada uno, con su particular viaje introspectivo, sientan las bases de un elenco sólido que se nutre y alimenta de unas localizaciones maravillosas y unos parajes sin igual que ayudan a crear un ambiente especial.

Como le ocurriría a cualquier caminante en su aventura, la lluvia y las diferentes inclemencias meteorológicas cobran importancia, al igual que lo hacen los propios paisajes, en el desarrollo de la acción de "3 Caminos", algo que aporta ese toque realista y ese punto de 'tocar tierra' que cualquier ficción de estas características necesita.

Destaca, sin lugar a dudas, la espontaneidad de Verónica Echegui y su personaje, Raquel, quien da vida al grupo de amigos y se convierte en la chispa, tanto en las tramas cómicas como en los momentos de drama, de toda la historia.

Con el patrocinio del Xacobeo 2021, la ficción es una fantástica manera de promocionar los bellos pueblos y ciudades que recorre la ruta y una excusa para animarse a buscar un cómodo calzado, un buen petate y el grupo de amigos adecuado y empezar a caminar.