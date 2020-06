330 euros al día por un piso turístico con piscina a partir de julio

Comienza a palparse, aunque tímidamente, la llegada de turistas a la capital gallega tras haberse superado el pico de la pandemia del coronavirus. La plaza del Obradoiro, epicentro de la ciudad del Apóstol, ofrecía ayer una imagen que no se veía desde hacía meses. En este punto neurálgico de Compostela se daban de nuevo cita visitantes y peregrinos, una evidencia de que empieza a despertar el turismo y a establecerse la nueva normalidad. No obstante, las cifras no se acercan ni de lejos a las que se estarían manejando en estas fechas en una circunstancia normal, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos en la antesala del Año Santo de 2021.

La esperanza a corto plazo de la inmensa mayoría de los integrantes del sector está en la recuperación del turismo internacional a medida que avance el verano. A partir de julio, con la reactivación de las rutas aéreas al extranjero en Lavacolla y la apertura de la frontera de Portugal, se espera un repunte en la afluencia. Además, se cuenta con que el Camino sirva de motor para la reactivación de la economía local. De hecho, ya están llegando peregrinos a la meta de la Ruta y en los pueblos por donde discurre también se nota la llegada de los primeros caminantes después de tres meses de sequía absoluta por el covid-19.

Así pues, hoteles, restaurantes y pequeño comercio comienzan a ver algo de luz al final de un largo túnel en el que, lamentablemente, ya se quedaron por el camino numerosos negocios compostelanos. Según la central de reservas Booking, la mayoría de los establecimientos hoteleros de la ciudad disponen de plazas libres para el mes de julio. Hoteles y apartamentos turísticos compiten por ganarse al forastero en unas circunstancias difíciles para todos.

En este contexto, este periódico ha realizado en el citado portal una búsqueda sencilla: ¿cuánto cuesta dormir la noche del 1 al 2 de julio en Santiago? Los precios varían en un amplio abanico y las opciones son varias. Destaca un apartamento ubicado en la rúa Trinidade. Es acogedor, tiene solo dos habitaciones y capacidad para seis personas. El anunciante añade que cuenta con piscina, aunque no se especifica si es privada o comunitaria; y en las fotos tampoco se puede ver la zona de baño. ¿El precio?: 330 euros, es decir, 55 por persona.

A quien no le apetezca hacer la cama y que le limpien la habitación cada día siempre puede recurrir a los alojamientos tradicionales. Los hoteles de cinco estrellas tienen ofertas para la citada noche en Booking que se mueven entre 90 y 181 euros, en habitación doble; mientras que los de cuatro astros ofrecen alojamiento en estancia para dos personas entre sesenta y ochenta euros. Pero también se han encontrado habitaciones desde 25 euros en pensiones de la ciudad. Lo cierto es que casi todos los establecimientos que se ofrecen en el citado portal, un total de 121, tienen precios que oscilan entre 50 y 100 euros la noche. Cincuenta y seis cobran entre cien y ciento cincuenta euros la noche; 31, entre 150 y 200; y 13, más de 200 euros, todos apartamentos turísticos con capacidad para varias personas o bien suites en los mejores hoteles.

Quienes lleguen a Compostela a partir del primero de julio podrán visitar de nuevo la Catedral y su Museo. Además, los peregrinos serán recibidos desde ese día en la Oficina Internacional de Acogida al Peregrino, en la rúa de Carretas. Para entonces también se empezarán a recuperar los vuelos internacionales en Lavacolla, en el transcurso de un proceso de desescalada que arrancó el pasado domingo y que se extenderá durante todo el verano; si bien con reducción de frecuencias en casi todas las rutas. No obstante, Raxoi confía en que el turismo nacional y del vecino Portugal, en pequeños grupos, ayude a aliviar la situación.

Cabe recordar que el Concello de Santiago acaba de lanzar un programa de reactivación turística encaminado a la captación de visitantes, que contará con un presupuesto inicial de 100.000 euros, ampliables en 300.000 más en función de las necesidades que surjan, según explicó el edil de Turismo, Sindo Guinarte.

Entre los objetivos específicos del programa señaló que está promover la implantación de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, así como apoyar la mejora de las condiciones físicas de los locales en cuestiones relacionadas con la distribución y funcionalidad de los espacios, la accesibilidad, la sostenibilidad y el atractivo comercial de los mismos. Se incluyen también las subvenciones para mejoras del aislamiento, el equipamiento o las instalaciones, la sustitución de los elementos de cierre o de seguridad y protección, así como la adquisición del software necesario.

Asimismo, se prevé implementar procesos de mejora comunicativa a través de la incorporación o ampliación del uso del gallego o de otros idiomas, así como aportar los recursos para atender inversiones y gastos corrientes que se deriven de la actual situación provocada por la pandemia.