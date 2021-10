SANTIAGO. EP. A Cidade da Cultura acolleu este mércores o acto de inauguración do Edificio Fontán, co que se pon o broche ao complexo cultural proxectado no monte Gaiás polo xa falecido presidente Manuel Fraga e cuxa primeira pedra se puxo en febreiro de 2001, hai máis de 20 anos. O sucesor de Fraga á fronte do PP e presidente da Xunta desde 2009, Alberto Núñez Feijóo, pechou un acto no que participaron numerosas autoridades, entre elas, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; e cargos universitarios e de CSIC. No evento, Feijóo proclamou que o día de hoxe supón "a culminación dun soño". "Hoxe é un gran día para Galicia", sentenciou, pola súa banda, Xosé Sánchez Bugallo, quen lembrou como se xestou o proxecto e como a aposta de Fraga foi determinante para fixar a localización da Cidade da Cultura, un complexo cuxa construción, lamentou, estivo acompañada "de críticas e incomprensións, algunhas demoledoras", polas que confesou sentirse "doído". E é que o alcalde compostelán asegurou que hai proxectos "cun custo moito maior" que "desde Santiago sempre se apoiaron", á vez que chamou a sentirse "orgullosos porque un proxecto tan complicado e custoso chegue a bo porto". Felicitou a "todos" os que o fixeron posible e pediu remar agora para que este "gran investimento" sexa "rendibilizado" por "toda Galicia".

Despois de reivindicar a lema de "facer máis con menos" e lembrar que se paralizaron os edificios pendentes planificados inicialmente, Feijóo incidiu no papel que xogará o novo edificio --após 20 anos co foco nos proxectos construtivos-- e a súa relevancia en investigación e para profundar no coñecemento sobre o patrimonio cultural. O Fontán acolle o Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit), e será a sede de servizos transversais do tres universidades galegas --a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, o Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia e o Centro de Investigación sobre Patrimonio Cultural--.

A "OPORTUNIDADE" DE APROVEITAR A ESTRUTURA PREEXISTENTE. O Executivo autonómico sempre defendeu que o uso da estrutura preexistente da Cidade da Cultura representa "unha oportunidade" en termos de viabilidade económica, aforro e operatividade, unha idea que subliñou Feijóo e na que se incide no dossier repartido aos medios no acto deste mércores. Nel arguméntase que levar a cabo este proxecto noutra localización implicaría un custo aproximado de 30 millóns de euros, tendo en conta a compra da parcela, a construción do edificio e os servizos técnicos que habería que activar e dos que xa está dotado o complexo do Gaiás. Así mesmo, a Xunta tamén explicou que demoler a estrutura preexistente na Cidade da Cultura --que inicialmente se ía a destinar ao Teatro da Ópera-- tería un custo aproximado de 10 millóns de euros.

ESPAZO DE REFERENCIA DA CULTURA, O PATRIMONIO, A CIENCIA E A TECNOLOXÍA. Durante unha visita a esta nova infraestrutura, Feijóo incidiu deste xeito en que coa finalización deste inmoble a Cidade da Cultura pon fin a unha fase centrada nos proxectos construtivos e abre outra, marcada pola expansión da creatividade, do coñecemento, da formación e da investigación. Nesta liña, recordou que, tras un investimento de case 17 millóns de euros, este edificio acollerá a 200 traballadores de distintos organismos: o Consorcio Interuniversitario de Galicia, que impulsará a cooperación organizativa, técnica e económica das tres universidades; e a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario, que velará pola actualización da oferta académica e a adaptación ás demandas laborais de cada momento. Ademais de impulsar á comunidade nunha posición de liderado en España nos estudos sobre patrimonio co traslado do Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, que contará con 50 investigadores de 11 países para desenvolver proxectos internacionais; e do Centro de Investigación do Patrimonio Cultural, o primeiro de toda España sobre esta materia e que contará cun Observatorio sobre o Camiño de Santiago.

“Estamos a falar dun edificio sustentado en tres piares: no impulso á calidade, fortaleza e competitividade do sistema universitario; na cualificación dos docentes nas tecnoloxías dixitais; e na investigación do patrimonio e, especialmente, do ligado ao Camiño”, abundou, subliñando que a estética vangardista non só se basea na integración co conxunto, na luz ou na sustentabilidade.

Coa finalización da obra por parte do Goberno galego, iníciase agora o proceso de traslado das distintas institucións con sede no Fontán, coa previsión de que estea plenamente operativo a comezos de ano. ao longo da súa intervención, Feijóo lembrou algunhas das iniciativas incluídas no Plan Gaiás 2012-2018 e que contribuíron a converter a Cidade da Cultura nun complexo que, na súa primeira década, recibiu seis millóns de visitas; que chegará aos 900 empregados coa posta en marcha do Edificio Fontán; que ten organizado 25 grandes exposicións, colaborando con institucións como o MOMA de Nova York ou co Museo do Prado; que acolle 400 eventos ao ano e que leva apoiado 450 proxectos de emprendedores que hoxe son negocios consolidados. Ademais de contar cun espazo aberto aos cidadáns como o Bosque de Galicia. “Un balance que queremos continuar co Plan estratéxico do Gaiás 2021-2027”, dixo, co fin de consolidar o seu protagonismo e expandir aínda máis a súa actividade.