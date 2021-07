A arte contemporánea galega triunfa na feira ARCOmadrid

Este mércores deu comezo un dos acontecemetnos artísticos máis importantes do ano: a feira internacional de arte contemporánea ARCOmadrid, que dende 1987 constitúe unha peza chave na contorna da promoción e difusión da creación artística. Celebrada no recinto feiral IFEMA, alberga obras de artistas nacionais e internacionais, xunto con coloquios e actividades.

Das galerías presentes nesta edición de ARCOmadrid, só unha é galega: a galería Nordés, creada en decembro de 2017 por Chus Villar. Emprazada na Rúa Algalia de Abaixo, en Santiago de Compostela, Nordés repite este ano na feira contamporánea internacional e faino na sección de Opening: unha sección comisariada na que son seleccionadas galerías a nivel internacional, todas con menos de sete anos de existencia. Pero tamén é o seu último ano, pois as galerías teñen un límite de dous para formar parte dese Opening.

Nesta ocasión, a galería dirixida por Chus Villar participa cos artistas Pablo Barreiro e Julia Huete, aínda que tamén estará presente na Sección Proxectos de Artista (dedicada este ano ás mulleres creadoras) con Mar Ramón Soriano.

Tanto Julia Huete como Pablo Barreira presentan obras inéditas, feitas especificamente para a súa exposición en ARCO. No caso de Huete, traballa con téxtil, algodón e bordado, facendo abstraccións a partir de teas. A maiores, a artista foi galardoada co premio Cervexas Alhambra de Arte Emerxente, do que era finalista. Pablo Barreira expón esculturas en cerámica e cera, todas elas de recente creación.

Madrid, cidade na que agora se atopan Cris Villar mailos artistas, semella ser o embigo da creación contemporánea española. Estar alí supón unha gran oprotunidade para unha galería galega, que tamén hai que enfrontar con certo senso crítico. “Gran parte do sector da arte contemporánea está centralizado en Madrid. Tamén a nivel de feiras, as máis importantes e internacionais están aquí, na capital”, explica Villar.

Dita centralización non significa, nin moito menos, a ausencia de talento e oportunidades artísticas noutros lugares da península. Pero resulta máis complicado facerse ver. Neste sector, Galicia é considerada moitas veces como “a periferia”; polo que o panorama a nivel de centros, museos e residencias sempre resulta máis limitado.

No caso do Opening, ao ser unha sección comisariada, é a feira a que selecciona ás galeríasparticipantes. “Por ter menos de sete anos de existencia, son galerías destacadas a nivel internacional, escollidas para este momento a partir do programa e da actividade da galería”, conta Villar. Para o programa xeral o procedemento é diferente, pois débese aplicar mediante un proxecto e cumprir cunha serie de criterios.

En canto ao panorama da arte contemporánea en Galicia, Villar defíeno como un sector “minoritarío” e “complexo”, aínda que moi satisfactorio. Indica que o abano de artistas é moi interesante neste momento: “En Nordés, a metade dos artistas expostos son galegos e novos, nos primeiros anos de creación. Comezamos xuntos nisto. A min represéntanme os artistas e eu represéntoos a eles”, conclúe.