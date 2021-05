A artista Viki Rivadulla expón na área do Tambre

Para ver. A Asociación Área Empresarial do Tambre acolle desde onte unha exposición de pintura da artista muxiana Viki Rivadulla. A mostra Raras. Exiliadas, periféricas e monstras estará aberta ao público ata o 18 de xuño na sala de exposicións do Centro Empresarial do Tambre de Santiag, en horario de luns a venres de 09.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.30 horas. A Asociación Área Empresarial do Tambre recomenda ás persoas interesadas en visitar a mostra reservar a súa hora de visita para respectar o cumprimento das medidas sanitarias de seguridade e distancia social para a COVID ( aepit@poligonotambre.com ; 981 55 28 50). A exposición reúne vinte obras figurativas realizadas en acrílico sobre lenzo. Trátase dun proxecto artístico que fala de seres diferentes que se saen da norma, en concreto dos seres en feminino que Viki Rivadulla define como “raras” e sobre as que reflexiona desde distintos puntos de vista. Redac.