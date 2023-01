A Asociación Hostalaría Compostela rexeita o novo servizo de recollida de lixo

Santiago. A Asociación Hostalaría Compostela continúa en desacordo cos horarios e o servizo de recollida de lixo que propón o Concello de Santiago, tal e como quedou de manifesto na reunión de socios celebrada na tarde do xoves na sede da entidade, na que se valorou a proposta enviada pola Concellería responsable, na que constaba un plan de recollida para os residuos orgánicos e fracción resto (a partires das 23.30 horas de luns a venres, e das 24.00 horas os fins de semana); papel e cartón (desde as 20:30 horas), envases lixeiros (desde as 20.00 horas), e vidro (como se ven facendo ata o momento).

“Os horarios que nos propoñen non se adaptan ao noso traballo e á vida social de Compostela; as frecuencias de recollida non son as adecuadas para o volume de lixo que se xera, e os contedores non son os apropiados por moitas razóns”, indica o presidente da asociación, Thor Rodríguez. E puxo un exemplo: “As garrafas nas que veñen moitos dos produtos de hostalería cos que traballamos nin sequera caben neles. Existen necesidades moi diversas no noso sector, e desde a asociación temos a convicción de que non podemos deixar ninguén atrás”.

RESPOSTA DE MILA CASTRO. Despois de que a Asociación Hostalaría Compostela emitise un comunicado e amosase a súa negativa ao actual horario de recollida de lixo, a concelleira de Medio Ambiente, Mila Castro, amosouse “sorprendida e tristemente decepcionada”.

Indicou que, trala última reunión mantida coas dúas asociacións de hostaleiros, chegárase a un acordo “adaptando os horarios ao que eles mesmos nos pediron”.

Desde Raxoi comunicaron que o inicio do novo sistema de recollida de lixo para os locais de hostalaría comezará nos vindeiros días cun modelo “porta a porta”. Para informar aos hostaleiros do cambio realizáronse varias reunións, un total de tres, nas que participaron a concelleira Mila Castro, representantes das dúas asociacións do sector na cidade e técnicos do Concello e da empresa que presta o servizo. “En todas elas houbo sintonía e consenso”, recalcou a concelleira, que non entende como logo de chegar a un acordo “ao día seguinte téñome que enterar, a través dos medios, de que unha das asociacións non está de acordo coa proposta”. ECG