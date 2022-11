A asociación veciñal Fonseca presenta a súa revista anual

cultura. A Asociación de Veciños da Cidade Histórica ‘Fonseca’, presentou a súa revista anual no novo centro sociocultural Maruxa e Coralia. O presidente da entidade, Roberto Almuíña, acompañado polos directivos María José Lorenzo e Pepe Baqueiro, fixo un repaso dos contidos editoriais.

A asociación aposta por unha taxa turística para reforzar os servizos da cidade, unha especial protección do comercio local, a reordenación da mobilidade na praza de Rodrigo de Padrón e unha ordenación da distribución de mercancías, entre outros temas. Na publicación recóllense tamén artigos de opinión de Xosé Luís Bernal, Concha Losada, Manuel López-Rivadulla e Jesús Varela Mallou. No acto de presentación, ao que asistiron tamén a directora do centro, Lupe Rodríguez, e o concelleiro Sindo Guinarte, este remarcou a importancia da “desestacionalización e desconcentración” turísticas. O evento rematou cun comentario de Almuíña: “Temos que pelexar por un centro que non morra”. ecg