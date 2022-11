A banda infantil Música Miúda actuará con Celi, este sábado nas Cancelas

Santiago. A banda infantil “Música Miúda” actuará no Casa de Celi (Centro Comercial As Cancelas) este sábado 12 de novembro, ás 19.00 horas. Neste espectáculo realizarán o seu característico contacontos musical titulado Cambia o conto, do cal acaban de publicar esta mesma semana un libro-disco co mesmo título, e coa colaboración da Editorial Galaxia. De feito, xa se pode conseguir en todas as librarías de Galicia, e tamén estarán á venda varios exemplares na actuación deste sábado. Cambia o conto é un traballo no que se reinventan contos tradicionais e se achegan outras personaxes novas, sempre rebentando os estereotipos de xénero femininos e masculinos. Así, a rapazada poderá coñecer a Xiana, que a súa vez lles presentará amigas como Antía Carapuchiña, a Pequena Serea ou o Pirata Efrén. D.Seijas.