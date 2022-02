A Casa do Cabido acolle unha exposición do pintor Rafael Romero Masiá

ARTE. A Casa do Cabido, na praza das Praterías, acolle a exposición Romero Masiá. Pintor en Compostela. Abstracción/Figuración, patrocinada polo Consorcio de Santiago, que reúne obras pictóricas realizadas na última década polo artista compostelán Rafael Romero Masiá. O alcalde de Santiago e presidente do Consorcio da cidade, Xosé Sánchez Bugallo, inaugurou onte a mostra. Ao acto asistiron, ademais do pintor e do comisario da mostra, o historiador da arte David Ferreras; a xerente do Consorcio de Santiago, Belén Hernández; e o responsable de Exposicións do organismo interadministrativo, Juan Conde.

UNHA DÉCADA DE CREACIÓN. O artista explicou que a través desta mostra pretende “amosar unha parte do traballo xerado nos últimos oito ou dez anos, expoñendo catro ou cinco obras das diferentes series realizadas neste intervalo de tempo. Así pois, figuran obras totalmente abstractas, outras meramente figurativas, e tamén outras que conxugan ámbolos dous conceptos. Á súa vez hai diversidade de técnicas e soportes empregados como papel, táboa, tea, metacrilato, cartón pluma... e materiais como ceras, óleos, lapis e mesmo hai algunha tímida incursión no mundo dixital”. ecg