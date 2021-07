A Cátedra Institucional do Camiño de Santiago presenta 21 proxectos de investigación

Santiago. A Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e das Peregrinacións da Universidade de Santiago celebrará o seu IV Congreso Internacional os vindeiros 21 e 22 de xullo. Será no Edificio CINC da Cidade da Cultura de Galicia, entre as 9.00 e as 20.00 horas.

As dúas xornadas servirán para presentar 21 microproxectos de investigación, divulgación e pedogaxía, todo eles relacionados co Camiño e coa peregrinación, no marco do Xacobeo 21-22. Entre eles, poderase atopar porxectos de todo tipo: unha análise da oferta gastronómica en catro comarcas galegas, outro sobre a educación patrimonial, proxectos sobre as tradicións orais nas distintas rutas xacobeas, sobre o “peregrino 4.0”, os Camiños de Santiago en Portugal ou sobre o impacto económico do Xacobeo 21-22.

O simposio reunirá a expertos investigadores e profesores universitarios de diferentes institucións académicas, tanto españolas como internacionais: a Sorbonne Université, a Universidade do Minho, a Universidade Complutense de Madrid, a Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (UTAD), a Universitat Autònoma de Barcelona, a Universidad Nicolaus Copernicus en Torun (Polonia), así como da Universidade da Coruña (UDC) e da USC.

O obxectivo non é outro que valorizar a produción científica, divulgadora e didáctica que teñen as distintas entidades, institucións, universidades e individuos. Para chegar a un público máis amplo, o congreso contará coas súas modalidades, presencial e en liña, e está dirixido a todo tipo de persoas, dende estudantes e profesorado universitario ata centros de investigación ou o público xeral que teña interese. O prazo de inscripción para asistir estará aberto ata o luns, día 19. A modalidade presencial terá un custo de 60 euros, 25 para o alumnado universitario; mentres que a virtual será de 25.

Ademais, ao simposio acudirán profesionais como Irene García-Inés Aguado, artista plástica e directora de La Maya Lab, ou Arturo Iglesias Ortega, técnico do Arquivo da Catedral de Santiago. XIANA FOLE