A Coruña se resiste a aliarse con Santiago para compartir la agencia española de IA

Compostela mantiene su propuesta para ser sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) y sigue abierta a que la candidatura sea una “fórmula compartida” con A Coruña. Dicha propuesta se traduce en que la sede se ubique en la capital gallega y que los servicios técnicos se instalen en la urbe coruñesa. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ratificó ayer que “la próxima semana o en diez días” la Xunta fijará su posición sobre la sede para la Aesia, para la que Santiago mantiene su propuesta.

“Santiago mantiene su propuesta y desde el inicio hemos manifestado nuestra plena disponibilidad para que sea una apuesta compartida con la ciudad de A Coruña. En cualquier caso, espero que la decisión que se tome responda a principios de equidad y de buscar la propuesta más competitiva a nivel estatal”, señaló Bugallo. Así, el alcalde indicó que “espera hablar de este tema” con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el vicepresidente primero y responsable del área económica del Ejecutivo gallego, Francisco Conde.

El primer edil comunicó que “no hay consenso con A Coruña” e insistió en que Santiago se mantiene abierto “a una fórmula compartida”. “A Coruña nos trasladó una visión diferente, la respetamos, pero entendemos que una fórmula compartida facilitaría una propuesta única por parte de Galicia”, incidió.

De esta forma, remarcó que la ubicación en la Cidade da Cultura “sería fantástica desde el punto de vista de la conectividad”, para que pudiese ser un “éxito compartido por todos los gallegos”. En esta línea, Bugallo incidió que “probablemente presentarán una alternativa, si la actual no se valora suficientemente bien”, pero para ello era la propuesta “más compartida por todos los gallegos”.

El alcalde ha explicado que lo que recogía su propuesta es que la sede fuese en Santiago y que los servicios técnicos se pudiesen instalar en A Coruña. Sin embargo, lo que propone la ciudad herculina es que tanto la sede como los laboratorios sean en A Coruña.

“De no llegar a un acuerdo, Santiago presentará una única candidatura y la Xunta decidirá lo que estime oportuno”, concluyó Sánchez Bugallo en su intervención pública.

UNIDAD. En la comunidad gallega han mostrado interés por albergar la sede de este órgano Santiago y A Coruña, pero también Ourense. De hecho, esta misma semana el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), insistía en su reunión con el presidente de la Xunta en esta posibilidad.

Tanto Rueda, tras ese encuentro, como el vicepresidente Conde este jueves insistieron en que la Xunta quiere una candidatura única y solo esta vía facilitará que Galicia, a su juicio, se imponga sobre otras comunidades también interesadas en albergar el organismo.

“Nuestra posición es clara, tenemos que trabajar en una candidatura única y nos decepcionaría si no alcanzamos esta postura entre todos los actores”, sentenció Conde, que sustituye a Rueda en la gestión de sus asuntos de Presidencia debido al viaje oficial del titular de la Xunta a Argentina y Uruguay. Es más, en su intervención pidió a las partes “visión de país”.

Entre tanto, en los últimos días se han sucedido las negociaciones y los pronunciamientos por parte de distintas entidades. La Cámara de Comercio de A Coruña dio ayer a conocer un análisis de la procedencia y oportunidad de que la ciudad herculina pueda ser sede de la Agencia.

En él hacen referencia al nivel empresarial sobre el que ha incidido que tanto en la ciudad como en su área de influencia “existe pleno desarrollo, y en crecimiento un importante ecosistema TIC”.

En cuanto al nivel investigador ha recogido que cuenta con la Universidade de A Coruña, con un grado específico en Inteligencia Artificial, y el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic). En el nivel infraestructural ha remarcado que se “está poniendo en marcha la Ciudad de las TIC”, que acogerá “una parte importante del conglomerado TIC del área y con capacidad para albergar la sede de la Agencia”.

En referencia al ámbito social, ha incidido en que “existe un total consenso entre las fuerzas políticas, empresariales, educativas y la sociedad civil para reclamar y apoyar” la candidatura de A Coruña.

Previamente, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ya había comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la intención de que su ciudad optase a albergar la Aesia, coincidiendo con la cumbre hispano-alemana.

Entre los argumentos que expuso la regidora, en la línea con lo que plantea la Cámara coruñesa, está la presencia del tejido empresarial TIC que la sitúa “como capital gallega de las nuevas tecnologías”, además de tener en marcha la Ciudad de las TIC y contar con un grado de Inteligencia Artificial en la Universidade da Coruña (UDC).

APOYO EN LA USC. Sobre este asunto también se pronunció ayer el exrector y catedrático de la USC Senén Barro, quien en declaraciones a Radio Galicia manifestó su apoyo a una candidatura conjunta de Santiago y A Coruña para hacerse con la sede de la Aesia. “Hai que ir a por todas, e iso significa construir a mellor das apostas posibles, e para iso non se pode deixar fóra a Compostela”, declaró el director científico del CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la USC), al tiempo que añadió que “a sede idónea é a Cidade da Cultura. Non só podería ser fantástica desde o punto de vista do que a axencia necesita, senón que para a propia Cidade da Cultura sería moi importante. Precisa todavía ir buscando o seu espazo e a través de proxectos tan relevantes coma este pode ter personalidade propia e ser un lugar emblemático de Galicia”.