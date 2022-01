A Deputación financia a reparación das cubertas no edificio de Down Compostela, no barrio de Conxo

CONVENIO. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e o presidente da Fundación Down Compostela, Juan Martínez, asinaron un convenio para o financiamento do proxecto de reparación das cubertas no edificio no que a entidade desenvolve a súa actividade, situado no barrio de Conxo, en Santiago. A Deputación destina 45.900 euros, preto do 80% do orzamento total da actuación que alcanza os 57.473,96 euros, co obxectivo de solucionar as filtracións de auga que se están a producir desde a cuberta e que derivan en problemas de salubridade no interior do centro. Para iso, actuarase en tres zonas: a cuberta sobre o módulo de entrada, a cuberta con paneis solares e, por último, a cuberta con máquinas de climatización.

No caso da cuberta sobre o módulo de entrada revisarase o estado xeral da mesma e limparanse os elementos de desaugue á baixantes de pluviais. No teito que soporta os paneis solares, que presenta danos que provocan filtracións no salón de actos, será preciso desmontar todos os elementos (paneis solares, estrutura portante, chapas, forrado interior, impermeabilización...) para realizar un saneado e preparación para a posterior colocación dunha nova impermeabilización. A continuación, volverían a colocarse todos os elementos, substituíndo un panel solar que está roto. Na cuberta con máquinas de climatización repetiranse os mesmos traballos que na que sos paneis solares coa diferencia de que o que hai que retirar son as citadas máquinas.

González Formoso explicou que “a mellora das infraestruturas é un dos nosos ámbitos de actuación, que aínda adquire unha maior relevancia se repercute en centros como o da Fundación Down Compostela, no que levan 15 anos facendo unha importante labor para a atención de personas con síndrome de Down e que necesita acometer de xeito urxente esta obra para poder seguir prestando un servizo de calidade con todas as garantías”. ECG