A Facultade de Xeografía conmemora o centenario de Manuel Murguía

RAG A Coruña foi o seu primeiro fogar e o lugar onde fundou a Real Academia Galega e viviu as últimas décadas, pero Santiago tamén tivo un peso relevante na biografía de Manuel Murguía. O historiador, político e escritor pasou gran parte da infancia e os primeiros anos da mocidade nesta cidade, onde volvería vivir en distintos momentos da vida adulta. Este puido ser o lugar onde, no verán de 1854, coñeceu a Rosalía de Castro, coa que casaría. E a urbe acollerá este xoves a segunda das xornadas organizadas pola RAG co gallo do centenario do pasamento de quen se convertería no grande ideólogo do galeguismo e primeiro presidente da RAG.

O encontro, centrado na idea de Galicia de Murguía, terá lugar a partir das 17.00 horas no paraninfo da USC, na Facultade de Xeografía e Historia, no edificio onde o académico estudou o bacharelato e onde traballaría na biblioteca universitaria (1892-1893) como xefe de terceiro grao do corpo de arquiveiros, bibliotecarios e anticuarios. A entrada é libre e a sesión poderá seguirse dende academia.gal.

Haberá unha mesa redonda moderada por María José López Couso, que contará coas contribucións do politólogo Ramón Máiz e dos historiadores Justo Beramendi e Ramón Villares. ecg