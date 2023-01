A ‘FELiiC’ invita a coñecer en directo os procesos na edición de libros ilustrados

Santiago. A FELiiC, Feira de Edición e Libro Ilustrado volve a Compostela o sábado 21 de xaneiro da man da área de Cultura da Deputación da Coruña, na que tamén colabora Afundación Obra Social de Abanca. Trátase dunha iniciativa que se centra na edición e autoedición de libros ilustrados que están relacionados directamente cos traballos das ilustradoras e ilustradores que participan na MiiC (Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea), facendo especial fincapé, ademáis, na difusión do Premio Castelao de Banda Deseñada organizado pola Deputación.

A xornada consta dun programa de charlas que teñen como finalidade achegar ao público en xeral ao traballo de artistas e editoriais, facer unha radiografía da situación actual do sector e indagar nas novas tendencias en canto a contidos. O evento complétase cunha pequena feira na cal as persoas visitantes poderán mercar as publicacións das autoras e editoriais convidadas, así coma as novidades editorias no eido dos libros ilustrados.

A sesión da mañá estará dedicada aos Premios Castelao de Banda Deseñada que convoca a área de Cultura da Deputación da Coruña, e contará coa intervención do deputado Xurxo Couto e cunha mesa redonda que estará moderada por Neves Rodríguez na cal participarán Siqui Luis Yang, debuxante de O Bico da Serea; Uxía Larrosa, guionista de, tamén, O Bico da Serea; Francisco Pérez, autor de Contando Estrelas; e Julia Lago, autora de Nós Seis.

Convén lembrar que o obxectivo de FELiiC é resaltar a importancia do traballo das ilustradoras e ilustradores á hora de ter que completar unha narración literaria a través das súas interpretacións ilustradas, así coma cando fan fronte ao momento de crear os seus propios proxectos co fin de ser editados ou autoeditados. Ademais, destaca o traballo das editoriais que apostan por edicións moi coidadas nas que a ilustración é tan protagonista coma o texto, poñendo así en valor o formato do libro ilustrado coma un todo artístico que enriquece e fomenta a lectura. ECG