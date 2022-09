A Fundación Araguaney inaugura o ciclo ‘Cinema documental’ este luns

Santiago. A Fundación Araguaney-Puente de Culturas presenta Cinema documental, un ciclo de cine organizado en colaboración coa Deputación da Coruña. Comezará luns, 19 de setembro, e continuará con outras tres proxeccións o luns-26 e os luns 3 e 10 de outubro. Poderanse ver de maneira gratuíta no salón Olivo do hotel Eurostars Araguaney de Santiago, ás 20.00 horas, ata completar o aforo. O público poderá ver e desfrutar con catro documentais, historias que servirán para documentar a realidade máis próxima a través de fotogramas. A primeira proxección de mañá será o documental Gods of Molenbeek, dirixida por Reetta Huhtanen.

Será indispensable a reserva previa de invitacións gratuítas no correo electrónico inscripciones@araguaney.com (nome + teléfono), cun máximo de dúas por persoa. Cada inscrición abrirase a semana anterior á proxección e finalizará ás 15.00 horas do propio día da sesión. Non será posible reservar entradas para varias películas. ecg