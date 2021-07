A galería compostelá José Lorenzo, en JUSTMAD 2021

Santiago. A galería de arte contemporáneo José Lorenzo, situada na praza do Toural, participa na decimosegunda edición de JUSTMAD, feira de arte emerxente contemporánea que nesta ocasión conta con 50 galerías. No caso da galería galega, dispón dun stand individual dedicado á recente obra do artista internacional de orixe leonés Carlos Álvarez de las Heras (1982), en escultura e pintura. A súa figuración expresionista, caracterízase polo uso de cores intensas e vibrantes, nas que as veces a inmensidade de detalles nos remite ao horror vacui.

Madrid foi durante estes días epicentro internacional da arte contemporánea, acollendo de maneira simultánea ás celebracións de ARCO, SAM e JUSTMAD. A situación sanitaria obrigou a mudar as datas programadas a este segundo fin de semana de xullo.

Hoxe, domingo, terá lugar a última xornada desta feira de arte emerxente, emprazada no Palacio de Neptuno, que conta con exposicións de galerías de diferentes nacionalidades. Ademais de José Lorenzo, tamén participarán as galerías Trinta e Metro, ámbalas dúas de Santiago de Compostela. Hoxe, a feira contemporánea poderá visitarse ata a tarde. Xiana Fole