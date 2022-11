A iniciativa Agromantes volve estar de actualidade

A longametraxe documental Agromantes fai a súa preestrea este xoves 10 ás 18:40h. en Numax, formando parte da programación do festival Cineuropa. Trátase dun retrato a varias voces das vivencias de loucura e psiquiatrización no que se deu prioridade á expresión en primeira persoa. Recurrindo a un xogo de escenificación improvisada, estas persoas poñen sobre a mesa o complexo marco de realidade no que viven: sufrimento psíquico intenso, estigma, incomprensión e mesmo malos tratos. Pero na escea aparece tamén o humor, autoconsciencia e unha gran sensibilidade que interpela directamente ao inadvertido espectador.

A proxección contará coa presentación e coloquio a cargo da directora do filme, Cora Peña, así como de parte das persoas protagonistas.

Por outra banda, compartindo tema e formato documental, as curtametraxes que deron inicio á iniciativa Agromantes forman parte da programación de varios centros socioculturais da cidade. Manuel, Rosalía e amigas, Patricia e familia, Paula, Camino e Mirada perdida (as tres últimas realizadas polos seus protagonistas) son as pezas que poderán verse nas seguintes datas: CSC O Romaño, 18 nov. ás 17h.; CSC Conxo, 19 nov. ás 12h; CSC Fontiñas, 23 nov. ás 18:30h; CSC Sta. Marta, 25 nov. ás 18h; e CSC Sar, o 2 dec. ás 18h.



O acceso será gratuito e o pase contará con presentación da directora e dalgunha das persoas participantes no proxecto.