A Intermodal, a primeira estación de Galicia acorde ás cifras de viaxeiros de tren

Santiago. O “ano de récords” en Santiago continúa tras coñecerse as cifras de pasaxeiros que se subiron e baixaron do tren na estación Intermodal, unhas cifras históricas e que o alcalde Sánchez Bugallo aproveitou para recordar que no 2022 “bateuse o récord de ocupación hoteleira, de estadías turísticas, e tamén no social, aínda que en parte como efecto da reactivación económica, xerouse emprego conseguindo os datos de paro máis baixos desde o 2004”.

Foron, a falta de ser contabilizado o mes de decembro, 2.778.996 os viaxeiros que rexistrou a estación de tren de Compostela, cen mil máis que en todo o 2019 e, practicamente duplicando as cifras do 2020 e 2021. Algo que, segundo o alcalde, “permite reforzar a posición central que ocupa a nosa estación en Galicia”. Bugallo ratificou que estes datos “respaldan a nosa proposta para a ampliación do aparcadoiro da estación”.

Uns datos que se suman aos do aeroporto, tamén de récord e que acadou a cifra de 3.236.619 viaxeiros que pasaron polo Rosalía de Castro, unha terminal que operou 25.458 voos, un 13.6% máis que no 2019. Ademais, desta cifra total, recalcou o alcalde os 757.931 viaxeiros internacionais, un 14,7% máis que no 2019, e un síntoma “evidente da recuperación dos destinos emisores lexanos”. Tamén, a terminal de carga operou durante o pasado ano máis de 4.853 toneladas de mercadorías, que supón o 85.5% da cota de mercado de Galicia.

TRIPLE RECOÑECEMENTO. Estes datos, apoiados no traballo que vén facendo o Concello na mellora da sostibilidade turística, fixeron a Santiago cun triple recoñecemento da Secretaría de Estado de Turismo: premio ao mellor destino Sicted de España, premio á segunda mellor acción na categoría de Mellor proxecto de mellora de destino Sicted e o galardón á terceira mellor acción na categoría de Mellor actuación de Sostibilidade SICTED pola reforma da Casa do Crego e a Casa de Afora. Un recoñecemento, en palabras do alcalde, “absolutamente extraordinario desde o punto de vista turístico na nosa cidade e, tamén, desde o punto de vista do crecemento e desenvolvemento da actividade económica”. ecg