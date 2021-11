A lenda do rock galesa Bonnie Tyler actuará no Multiusos o 7 de decembro

Santiago. No seu afán por expandir as súas programacións, o festival Vilablues fai escala en Santiago para presentar na súa edición Vilablues no Barrio a unha lenda do rock internacional como é Bonnie Tyler. A actuación da cantante galesa, que será a única en Galicia, terá lugar o martes 7 de decembro (véspera de festivo) no Multiusos do Sar. O concerto é posible grazas a colaboración do Xacobeo 21-22 e da Xunta de Galicia, que seleccionou o proxecto coa máxima puntuación dentro da liña de axudas postas en marcha para paliar os efectos da crise do covid-19 nas empresas do sector musical. As entradas saen á venda ás 17.00 horas de hoxe a través da woutick.es e terán prezos graduados: as primeiras 100 entradas venderanse a 15 euros (+gastos de xestión). As 100 seguintes venderanse a 20 euros (+gastos de xestión), independentemente da zona. ecg