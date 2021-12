A obra de María Caíña Hurtado, galardoada cos Premios Selic 2021

Santiago. A obra de teatro Como agullas finas cravadas no pescozo, de María Caíña Hurtado, resultou a gañadora da cuarta edición dos Premios Selic de creación literaria, convocados polo Concello de Santiago. O accésit foi para a novela Os acios tardegos, de Antonio Piñeiro Fernández. A concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, destacou a singularidade deste galardón, que ten como obxectivo enriquecer o patrimonio literario de Compostela en lingua galega.

Rosón, acompañada pola escritora Marilar Aleixandre, en representación do xurado, deron a coñecer o nome dos premiados que tamén estiveron presentes no acto. A contía do premio foi de 6.000 euros para a obra gañadora, e 1.500 euros para o accésit.

De Como agullas finas cravadas no pescozo, o xurado salientou a “habelencia dramatúrxica na construción do argumento”. Ademais, a obra “trata con sutileza e intelixencia o tema da violencia contra as mulleres e as difíciles relación familiares”.

Os aciagos tardegos destaca, segundo o xurado, por combinar con habilidade “a historia da elaboración dun códice miniado na Compostela do século XVI, coa dun investigador da época actual”. A obra ten como pano de fondo “a traslatio dos restos do Apóstolo e as interpretacións da mesma”. ECG