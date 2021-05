A pintora Viki Rivadulla expón ‘Raras’ no Tambre

A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) acolle dende hoxe unha exposición de pintura da artista muxiana Viki Rivadulla. A mostra Raras. Exiliadas, periféricas e monstras estará aberta ao público ata o 18 de xuño na sala de exposicións do Centro Empresarial do Tambre de Santiago, en horario de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.30. Dende a asociación recomendan ás persoas interesadas en visitar a mostra reservar a súa hora de visita para respectar o cumprimento das medidas sanitarias de seguridade e distancia social para a COVID-19 (aepit@poligonotambre.com; 981 55 28 50).

A exposición reúne vinte obras figurativas realizadas en acrílico sobre lenzo. Trátase dun proxecto artístico que fala de seres diferentes que se saen da norma, en concreto dos seres en feminino que Viki Rivadulla define como “raras” e sobre as que reflexiona desde distintos puntos de vista: seres periféricos, entendendo a periferia non só nun sentido xeográfico e territorial desde a súa situación na Costa da Morte, senón tamén nun sentido emocional, simbólico ou cultural; ou a anomalía como a muller loitadora e empoderada. “É unha mostra que fala das mulleres desde a óptica de que somos diferentes porque o canon non se fai pensando en nós, senón que nós somos o contrapunto á masculinidade, o que axuda a definila e, por tanto, somos o raro, o diferente, o que sae da norma, o incompleto..., mais as raras enfróntanse a esa norma e afirman o seu ser desde a súa diferencia e o empoderamento” –indica–.

A artista destaca que a mensaxe do empoderamento feminino é contada polas propias mulleres que aparecen nos cadros e que falan de si mesmas como mulleres pensadoras, soñadoras, periféricas, voadoras e libres. “A exposición é un brinde polas que se atreveron a pensar, ler, soñar, desafiar, crear, pagando ás veces coa propia vida e sentindo o vento na cara, o pracer de ir na proa da embarcación entre os salseiros e navegar en por nós. Raras celebra o empoderamento feminino, de atopar o camiño propio, de non forzarse a encaixar nas normas, de rompelas, de coller aire e voar”, argumenta a autora.

Licenciada en Filosofía pola Universidade de Santiago, Viki Rivadulla (A Coruña 1964) é pintora e escultora autodidacta, ademais de artesá bonequeira.

Ten experiencia docente, tanto no campo da filosofía ao traballar como profesora de filosofía e historia contemporánea na Academia Aula Nosa da Coruña e como profesora de técnicas de estudio e clases de apoio para alumnos do IES Ramón Caamaño de Muxía, coma na artesanía dando numerosos cursos de modelado e bonequería, sobre todo para nenas e nenos.