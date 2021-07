A plana maior de Abanca peregrina a Compostela

Amosando o apoio á celebración do Ano Santo, o Consello de Administración de Abanca e o Consello Asesor de Bankoa visitaron Compostela. Os conselleiros puideron visitar a Catedral de Santiago neste Xacobeo, onde presenciaron o estado do templo despois dos traballos de restauración aos que estiveron sometidos distintos puntos da Catedral nos últimos anos.

Tras pasar pola Porta Santa, como é tradición neste ano, os conselleiros asistiron tamén ao ritual litúrxico da Misa do Peregrino, co tan representativo voo do botafumeiro. Antes de asistir á Misa do Peregrino, o alcalde compostelán Xosé Sánchez Bugallo recibíu ao presidente do Consello administrativo, Juan Carlos Escotet Rodríguez, e ao conselleiro delegado, Francisco Botas Ratera, no Pazo de Raxoi.

Ámbolos tres representantes discutiron o desenvolvemento do Xacobeo 21-22, ademais dos desafíos aparecidos coa pandemia e os retos que a cidade deberá facer fronte nos próximos anos. Tanto Escotet como Botas aproveitaron esta ocasión para reafirmar o seu compromiso coa cidade de Santiago de Compostela. Abanca é, de feito, un dos principais patrocinadores do Xacobeo.

Outra mostra de apoio por parte da empresa, aínda que de carácter moi diferente á visita do Consello, é a do grupo de empregados de Abanca que emprenderon o Camiño. Trátase dun grupo de en torno a 300 traballadores, que comezaban onte a súa peregrinación dende distintas localidades repartidas por España.

En concreto, o persoal comezou o seu percorrido en Roncesvalles (Navarra); Irún (País Vasco); A Coruña, Ferrol e Fisterra (Galicia); Ponferrada (León); Sevilla, Málaga e Almería (Andalucía); Alacante (Comunidade Valenciana); Barcelona e Xirona (Cataluña) e Madrid. Ao longo dos vindeiros 12 meses, os profesionais do banco, acompañados por familiares e amigos que desexen unirse á iniciativa, completarán todas as etapas dos camiños ata confluír o 25 de xullo de 2022 na súa chegada a Santiago de Compostela, poñendo fin a súa peregrinación, prolongada nos dous anos do Xacobeo.

De novo, Abanca pretende con esta acción contribuír na visibilización do Camiño, dende o seu carácter de patrocinador: defenden a Ruta Xacobea como encontro entre culturas e eixe vertebrador, dende hai séculos, de Europa e España de norte a sur e de leste a oeste, así como a difundir os valores que representa, como a convivencia pacífica, a hospitalidade, a solidariedade, o esforzo ou o desexo de mellorar. É, ademais, un elemento esencial para atraer o turismo, cun grande impacto económico tanto nesta comunidade autónoma como no resto de territorios polos que pasan as rutas.

Tanto a visita do Consello de Administración encabezada por Juan Carlos Escotet Rodríguez e Francisco Botas Ratera, como o encontro que tivo lugar co alcalde de Compostela no Pazo de Raxoi ou a peregrinación dos 300 traballadores de Abanca, son mostras do apoio constante da empresa para con o Camiño de Santiago e a Xunta de Galicia, patrocinando múltiples proxectos que se enmarcan dentro desa celebración do Xacobeo 21-22.