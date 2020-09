A poesía é a iluminación, breve e parcial

Non me gusta facer crítica literaria. Nin sequera o pretendín. Pero sempre que me gustou un libro, díxeno. Fíxeno con independencia do moito ou nada que me gustase o seu autor, unha cousa non ten que ver con outra. Cando un libro non me gustou, calei; polo menos as máis das veces; tantas que agora mesmo non recordo ningunha ocasión que contradiga o que acabo de dicir. Se algún de vostedes a recorda, sinálema. Algunha terá que haber, digo eu.

Este proceder lévoo aplicado dende sempre; implementado, como din agora algunhas xentes pra nos advertir que saben inglés. É lóxico que tamén sempre deixase sen ponderar algún libro cuxa lectura me convencese da súa bondade, pero me resultase difícil referirme a ela. Sempre hai de todo en calquer viña.

poreilles un exemplo. Acaba de morrer un amigo meu, alá en Madrid, veciño que foi do chalé por onde algúns andan a escrachear a un coñecido líder político e, hai xa anos, este chorado amigo, envioume un texto escrito a dúas mans pola súa filla e máis por unha amiga ou colega dela. A novela líase ben, mesmo estaba ben, si. Pero debe ser que sempre entendín o traballo literario coma un pudoroso acto solitario que non me sentía con folgos pra afondar nunha lectura que non sabería nunca ónde me había levar, nin de que man o faría.

Sucedeume o mesmo algunha vez máis. Sempre admirei enormemente a capacidade léxica, a beleza da prosa dun colega de por eiquí e o mesmo me sucede aínda coa perfección dalgún dos seus poemas. E nunca ocultei ambas admiracións. Pero calei sempre a opinión dos textos escritos a catro mans coa súa muller; coa súa homa que seica aínda din algúns de aí contra Muros, o que a min moito é o que gusta sabelo; e moito é o que me gustaría escoitalo. A miña homa, non a miña muller, o mesmo que o meu home. Non sei se me explico.

hai moitos anos, un poeta que si o é e máis eu, fixemos un poema. Non recordo se il fixo os versos pares e si eu fixen os nones. Recordo que ó asinalo ó pe del fixemos constar tal extremo. O curioso foi que o poema tiña unidade e dicía exactamente non recordo que, pero algo dicía e algo transmitía. Téñoo gardado non sei ónde. Xa teño comentado con vostedes que, coas tres administracións que levo consumidas, quedáronme atrás moitos libros e algunha biblioteca, xunto con moitos papeis que posiblemente non valan pra nada e mesmo algún documento que tampouco pero que explican cousas. Cando menos, a min explícanmas.

O caso é que, durante a noite, mentres intentaba conciliar o sono de novo, veume á cabeza, coma un pensamento intrusivo deses que non hai quen os bote fóra, nin sequera contando de catro en catro en sentido inverso, veume á cabeza, dicíalles, o recordo do poema ese pra se me cruzar con este pulo que me está conducindo directamente a falarlles do seguinte.

Levo meses cun libro de poemas enriba da mesa, sempre ó acado da miña man pecadora, sen me decidir a comentar con vostedes o moito que me gusta. O moi puñeteiro libro ven asinado por dúas persoas e tal circunstancia ven tollendo o meu comentario a cerca da súa bondade tanto tempo como meses levan transcorridos dende que o merquei na librería de Oscar e de Iría, ese luxo de libreiros dos que dispomos quen vivimos no fermoso val das glicinias, eiquí pola Maía.

O libro titúlase Os exilios que somos, editouno Alvarellos e ven asinado por Irene Tomé e máis por Xabier Ron. É tan compacto na súa estrutura que non sabería dicir a quen corresponde cada poema de xeito que esa unidade, esa continuidade no discurso poético que, acaso moi alegremente, eu sempre requiro dun libro de poemas, ese continuum, por dicilo en latín e quedar, unha vez máis, coma o que non son, da pé a unha lectura que leva directamente a habitar ese espazo da memoria que, calquera que lea as lapelas da capa do libro, saberá ónde se atopa: no recordo daqueles que un tempo aveso se levou.

Trátase dun breve e intenso libro de poemas –non diría eu que apoiados senón máis ben remarcados por un conxunto de fotografías da autoría de Amador Lorenzo– que inducen ou reclaman unha lectura intensa e demorada; tívenos que ler unha vez e outra. Están os seus versos espidos de retórica ou de imaxes forzadas que, en troques, si poden vir suxeridas polas fotos que os acompañan.

ambos, texto e fotos, constitúen certamente un fotopoemario inusual, ó tempo que espléndido, no que se sintetizan cantidade de sentimentos, avoltos e revoltos, que sen embargo non deixan marxe ó sentimentalismo, afortunadamente. Nin tampouco non o deixan con bos pero tampouco con malos sentimentos. Nin con uns nin con outros se fixo nunca esa gran poesía que só xorde cando os significantes veñen dotados dunha maior intensidade. Mesmo cando eses bos ou eses malos sentimentos circulan polo medio do poema porque é esa intensificación dos significantes a que fai xurdir a iluminación. Á fin e ó cabo abonda con só cun verso, a veces cunha soa palabra agachada nun deles, pra que se produza a iluminación interior dunha verdade, en ocasións, dun sentimento noutras oportunidades.

todo o anterior si é certo que a novela é a construción equilibrada e harmónica dun mundo, dun kosmos, mentres que a poesía é a iluminación, breve e parcial, fuxidía coma un lostrego, do caos, do Kaos se o prefiren, onde ese mundo puido ter comezado ou mesmo onde pode que acabe, calquera día destes, á volta de calquera esquina que nos reserve a historia; dunha esquina desas onde seica da a volta o aire e nos sorprende. Algunha desas esquinas ven brevemente iluminada neste texto. Descúbrana. Fáganse con el. Leano.