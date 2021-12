A Policía Local presenta nove vehículos rotulados e novos para os servizos

MEDIOS TÉCNICOS. A praza do Obradoiro acolleu onte a presentación dos novos vehículos rotulados cos que vai contar a Policía local de Santiago: 8 turismos Seat Ateca e 1 todoterreo Land Cruiser. Durante o acto, o alcalde, Xosé A. Sánchez Bugallo, destacou o compromiso do Concello con dotar ao corpo policial dos “medios técnicos máis idóneos para que poidan cumprir o mellor posible a súa misión”. Ademais, anunciou a incorporación o próximo ano de novos vehículos eléctricos que contribuirán a modernizar a frota existente. Na mesma liña, o concelleiro Gonzalo Muíños, quen tamén asistiu á presentación xunto co xefe da Policía Local, José Ramón Silva, xustificou a necesidade dunha renovación na frota “non só para traballar nas mellores condicións” senón porque tamén son a “imaxe da cidade xa que están 24 horas en circulación”. Os nove vehículos empregaranse para as tarefas da unidade operativa, servizo nocturno ou medio ambiente, entre outros. Foron adquiridos mediante a modalidade de arrendamento con mantemento por un orzamento total de 491.000 euros. Os turismos substitúen a outros Ford Focus, retirados con preto de 200.000 quilómetros tras cinco anos de servizo. ECG