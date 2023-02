A posta en valor das tradicionais tocadoras

Poñer en valor o legado e a figura das tradicionais tocadoras, percorrendo a historia e o presente desta arte baseada na percusión de man é o obxectivo do último proxecto do Consello da Cultura Galega (CCG) que leva por nome Axudádeme a cantar. Trátase dunha serie documental formada por seis capítulos de entre quince e vinte minutos nos que as protagonistas son mulleres que non tiveron a oportunidade de aprender en ningunha escola e que á vez son as grandes esquecidas da cultura tradicional oral.

A presidenta do CCG, Rosario Álvarez; a coordinadora da Sección de Lingua, Literatura e Comunicación, Carmen García Mateo; e as tres responsables do proxecto, Renée DePalma (profesora de Ciencias da Educación na Universidade de A Coruña), Carmen López (profesora de Didáctica da Música na Universidade de Santiago) e Xulia Feixoo (etnomusicóloga); presentaron onte a serie audiovisual que xa está dispoñible na web da entidade e nas súas redes, na que a produción audiovisual correo ao cargo de Alejandro Gándara e Olaia Tubío.

Pandeiras, pandeiretas, cunchas, sachos, caixóns de latas de pemento... son algúns dos aparellos diarios reconvertidos en instrumentos, que pasaron de xeración en xeración tocadas por moitas mulleres que non recibían ningún recoñecemento.

“A nosa primeira inquietude era intentar poñer en valor unha arte que non goza dun recoñecemento total, unha tradición moi feminizada historicamente. A realidade é que se falaba moito dos grandes gaiteiros, pero non das mulleres que tocaban, cantaban e amenizaban as festas locais e mesmo o día a día ou o traballo. O talento destas mulleres estaba pouco visibilizado porque estaba moi asociado coa vida cotiá e doméstica e incluso dentro dos canons de música non estaba recoñecido”, comenta Renée DePalma, a voceira do proxecto. A maiores, conforme avanzaba o traballo de campo, con diversas entrevistas, foron xurdindo outras temáticas que se desenvolven nos seis episodios.

Ten unha forte perspectiva de xénero. Despois está a lectura de transmisión xeracional, coa idea de que é unha tradición que pasou de xeración en xeración e nalgún momento se parou. “Hoxe o que temos son recuperacións destes repertorios por parte de iniciativas locais e asociacións folclóricas, principalmente dos anos 90, que acudían ás aldeas para intentar gravar mulleres cantando, a gaiteiros e a xente divertíndose”, explica. Por outra banda está a revitalización das festas tradicionais nas que se intenta dar poder á zona rural.

A promotora de Axudádeme a cantar aprecia que, de momento, non está moi consolidada a conciencia de que estas cancións e artes formaban parte dunha literatura oral dun pobo. A maiores, pretende que o documental “non sexa un museo”, no que se refire a que dende o Consello da Cultura Galega manteñen o propósito de darlle a visibilidade suficiente para seguir bebendo destas fontes. “Teño claro que non é unha tradición morta”, engade.

Por outra banda, o título deste documental trátase dunha frase que aparece reiteradamente nas letras das distintas cancións. “Parécenos interesante porque é unha reflexión da colectividade desta arte, xa que sempre había varias mulleres da vila que cantaban xuntas e a idea era animar a festa. Unha frase moi representativa”, indica.

Dende un primeiro momento estaba enriba da mesa crear un producto ao que tivera acceso todo o mundo. “Ademais, temos a idea de que podería seguirse como recurso didáctico ademais de poder ser utilizado nas institucións”, indica. Con este propósito, conseguiríase que “a divulgación non remate no momento no que se publica”.

O proxecto está subtitulado en galego, para as persoas que teñen dificultades auditivias e para os que están aprendendo galego, en español e inglés. “Temos a esperanza de poder saír fóra de Galicia”, asegura.

A rodaxe da serie audiovisual comezou na primavera de 2022, a pesar de que a idea xa se estivo planificando con anterioridade. “Os obxectivos iniciais cumplíronse. Artísticamente o documental é moi bo, e podo decilo porque non o fixen eu. Non podería estar máis contenta cos resultados”, conclué Renée.