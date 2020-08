“A prioridade xa non son as obras, senón atender a emerxencia social”

Comeza o curso escolar e tamén a conta atrás para a celebración do Xacobeo, un bo momento para facer un balance da situación do Concello de Santiago, cando a crise se atopa nunha situación intermedia, entre o estado de alarma e o estado de incertidume no que vive toda a poboación, e ninguén mellor para facelo que o alcalde da cidade, Xosé Sánchez Bugallo.

A primeira pregunta obrigada é como ve vostede a resposta da cidade fronte á actual crise.

Esta é unha situación nova e cambiante que temos que ir descubrindo día a día. Tivo varias etapas, unha das cales rematou en xuño. Todos pensamos entón que saiamos do túnel e, de feito, nese mes en Santiago houbo unha certa recuperación, aínda que con retrocesos puntuais por problemas noutras áreas, como A Mariña, A Coruña ou Melide. Os datos que temos é que incluso, desde o punto de vista turístico, estamos un pouco mellor que a media nacional, porque houbo un descenso do 66 %, e no Estado, un 73 %. Nós pagamos un alto prezo polo peso do turismo internacional, que sempre foi un factor positivo para Santiago, e é o que sufriu unha maior caída, dun 86 %, fronte o 51 % do turismo nacional. O total de estadías hoteleiras baixou de 160.000 a 54.000. Un descenso notable, pero aínda así permitíu que Santiago seguira con vida e con actividade. Por exemplo, as Festas do Apóstolo foron un éxito nas circunstancias na que se desenvolveron, porque non houbo ningún rebrote, pero claro, con aforos de seiscentas persoas como moito, donde antes podían entrar oito ou dez mil.

E cales son as previsións e as preocupacións para os vindeiros meses?

Agora entramos nunha terceira fase moi difícil, de gran incertidume, de comenzo de curso, de rebrotes, e de segunda ola do coronavirus. Temos tres grandes causas de preocupación. Unha, a máis inmediata, é a relacionada cos colexios e escolas infantís, porque non saberemos as condicións ata o 7 de setembro, e o curso empeza o día 10, así que estamos organizando cousas, que logo non sabemos se se poderán aplicar. Ademais, está a repercusión que está tendo a crise en sectores como o comercio e a hostalería, e estamos facendo todo o posible para paliar os efectos negativos, pero con enormes limitacións presupostarias. Por último, a terceira vía é o problema social.

Nesta materia, como se leva a situación despois da finalización do estado de alarma?

Como é sabido, ata o mes de xullo inclusive habilitamos determinados programas específicos, como era o bono de compra, pero todo baixo o amparo do estado de alarma. Co seu levantamento quedou supendida toda a lexislación que nos habilitaba para tomar determinadas decisións. Nós, lóxicamente, estabamos á espera de que co Ingreso Mínimo Vital (IMV), o Estado cubriría ese oco, e que a Xunta, coa Tarxeta Monedeiro, actuaría no período intermedio, pero a realidade é que nos tiñamos a máis de 1.600 familias, e a 4.000 persoas acollidas, e agora a Xunta atende a 266, e no IMV descoñecemos cantas familias están, pero temémonos que unhas cen. Estamos vendo como podemos dar resposta a esa problemática, porque nada estaba previsto. En febreiro aprobamos os Orzamentos, e en marzo decretouse o estado de alarma. Estamos nun escenario novo, totalmente distinto do previsto.

Dentro do ámbito laboral nestes días temos un problema acuciante como é o da hostelería nocturna, que pode supor a perda de moitos postos de traballo.

Estamos buscando solucións que non confronten coas da Xunta, de suspender a actividade de determinado tipo de establecementos, e evitar que eses negocios teñan que pechar e o seu personal teña que ir a un ERTE. Quremos buscar fórmulas alternativas e flexibles para facilitar que esa actividad poida continuar, porque senon é probable que moitos deses establecementos simplemente non volvan a abrir.

Para solucionar parte de estos problemas laborais moitos ollos están postos na celebración do Xacobeo.

Para empezar, ten que chegar. Pasa o mesmo que co IMV, tardase tres meses en tramitalo, pero é que a xente non pode pasar tres meses sen comer esperando a que se resolva. Hai moitas familias que están ao límite da súa capacidade de resistencia, e no caso das empresas pasa o mesmo. Nos tentamos de facilitalo na medida do posible, para que poidan chegar e logo recuperar, pero todos temos que asumir que esta crise vaise prolongar polo menos ata decembro. E que estos tres trimestres perdidos, aínda que en decembro se comezara a comercializar a vacina, requerirán un período de tempo para a súa recuperación. Polo tanto, debemos pensar que oxalá antes de decembro empece reconducirse, pero os efectos vanse prolongar como mínimo no primeiro semestre de 2021. Esperemos que co Xacobeo, e a partir de Semana Santa, sexa posible unha recuperación máis rápida, pero temos que ser conscientes que esperan aínda uns meses difíciles.

E ademais está claro que non vai ser unha convocatoria como a que se esperaba ata o estado de alarma, que será preciso replantexarse moitas cousas e reprogramar.

Eso está perfectamente asumido por todas as partes. Non imos ter os recursos económicos que pensabamos e necesitabamos, e tamén temos que alterar a nosa orde de prioridades. Temas que hai un ano nunha entrevista lle diría que eran prioritarios, como os aparcamentos de borde, hoxe diría que, sen renunciar a eles, hai outras prioridades. E temos que centrarnos es aspectos organizativos que teñen un coste económico inferior, e que nos permiten liberar recursos, que nalgún caso non poderemos dispoñer deles durante un tempo, e noutros casos, farán falla para atender outro tipo de necesidades prioritarias, das que xa temos sobre a mesa algunhas, e otras iranse poñendo. Esta crise canto vai durar no ámbito educativo?. No primeiro trimeste, seguro. E no segundo?, non o sei. Pero temos que ser conscientes que cada mes máis que dure representa perda de ingresos e incremento de gastos. Porque nin siquera neste escenario podemos compensar.

Como se produce ese desaxuste?

Por exemplo, para abrir os colexios só en limpeza temos que gastar uns 8.000 euros mensuais máis. Outro exemplo, os comedores escolares, que experimentan un incremento de custes polos requisitos que é necesario cumprir, pero xa sabemos que os ingresos van baixar, porque, por diferentes razóns, hai moitas familias que non van mandar os seus fillos, pero a empresa vainos esixir que cumpramos o contrato. En moitos dos casos imos ter o 110 % dos gastos co 50 % dos ingresos. E eso sucede en todos os ámbitos practicamente. Por exemplo, decidimos non pasar a factura da recollida do lixo ás empresas durante o peche, pero á concesionaria tivemos que pagarlle 100.000 euros suplementarios cada mes. Como no bono de comida. É un incremento de gastos que temos que atender, e estamos orgullosos de atender.

Iso supón remodelar todos os orzamentos previstos para poder cadrar as contas.

É un escenario difícil para todos, pero nos asumimos politicamente que nesta situación o Concello non pode recortar en determinados gastos, senón que os ten que ampliar, aínda que eso signifique que desde un punto de vista económico nos plantexe algunha dificultade no ano 2021, e previsiblemente para o ano 2022, porque a participación nos ingresos do estado vaise reducir. Santiago recibe unha parte do que se recada por IRPF, por IVA... pero se se restrinxe a actividade económica vai baixar. Este ano non se vai notar, porque o Estado mantén as súas aportacións en base as previsións anteriores, e no ano que ven, se facemos a aportación que se nos solicita a Facenda, vanse manter, pero no 2022 o previsible é que pidan unha regularización desas cantidades, porque van a ingresar menos. Eso xa pasou na crise de 2010, e fixose un plan de pagos a dez anos e é inevitable que volva suceder.

Suporá moitos sacrificios afrontar todos estes cambios?

Con todo, afortunadamente o Concello está nunha posición boa, e iso nos vai permitir afrontar este escenario coas dificultades normais, pero penso que imos respostar ás necesidades sociais, sen que sexa unha traxedia nin provoque o colapso da administración. Pero temos que ter claro que o escenario económico que plantexabamos en febreiro non ten nada que ver co que manexaremos en canto teñamos uns datos certos, porque agora mesmo todos temos que adaptarnos ás necesidades que xurden cada día.

Pero en materias como as obras habrá que introducir cambios.

Non temos previsto renunciar a ningunha de momento, pero si que ir axustando a programación ás disponibilidades orzamentarias e as prioridades. Temos moitas rúas que arranxar, pero o primeiro é dar de comer á xente. Hai moitas cousas que facer, pero o primerio é que funcionen os comedores escolares e que prestemos os servizos que nos corresponden. Hai que ter a cabeza fría. Baixan os ingresos e algunhas cousas son intocables, así que outras as temos que reprogramar. Non renunciar a nada, pero si facer axustes. Nós, e todas as administracións públicas.

Falando desas prioridades, unha que agora está de máis actualidade pola crise, era loitar contra a excesiva dependencia do turismo impulsando as novas tecnoloxías co ‘hub’ previsto na Sionlla.

Eso era un proceso no que xa estabamos metidos, e que se antes pensabamos que era estratéxico, agora, o é cada vez máis. O sector turístico é dunha gran estabilidade. De feito, na anterior crise a cidade resistiu mellor grazas a eso. Sen embargo, creo que nesta o sector turístico recibe un golpe na liña de flotación, que fai que Santiago, que era o que o tiña máis diversificado e máis internacionalizado, sexa sen lugar a dúbidas a cidade que recibe o maior impacto. A nivel nacional mantivemos máis ou menos o cincuenta por cento do mercado, pero a caída no internacional foi do 86 %.

Neste aspecto influe de xeito moi negativo o peche dalgunhas conexións aéreas desde Lavacolla.

Houbo unha suspensión, non supresión. É temporalmente, pero coa previsión de recuperala, e espero que o Ano Santo nos axude a revitalizar esa actividade e esas conexións. Porque é imprescindible para Santiago, pero tamén para toda Galicia. O Xacobeo, que fai un ano o viamos como unha grande oportunidade, agora é unha gran necesidade. E a aposta pola diversificación económica ten que seguir adiante.

Porque ademais o efecto da crise afectou de xeito moi diferente a distintas zonas da cidade.

Por exemplo, ao casco histórico. Está sufrindo moito máis porque o peso do turismo, e sobre todo o internacional, é moito maior. É curioso que o Ensanche esté soportando mellor a crise, o que era impensable hai meses. Hai moitas cousas que están cambiando, e penso que aínda hoxe non é facil saber exactamente como se consolidará. Son moitos factores. Pero estou plenamente convencido de que Santiago vai superar esta crise, e vai ser das cidades que o fagan antes e mellor. Non teño ninguha dúbida ao respecto. O que é verdade é que esperabamos que esta durara tres meses, leva seis, sabemos que vai durar un mínimo de nove, e as persoas e as empresas, sobre todo aqueles que estaban nunhas condicións mais desaxustadas, están sufrindo moitísimo.

Afectará a situación a infraestruturas pendentes como a estación intermodal?

Na intermodal, están indo ben a estación de autobuses, a conexión da pasarela e, por suposto, Clara Campoamor, que presumiblemente estará para o 20 de setembro. Pero, por exemplo, na estación de ferrocarril, imos ver que consecuencias vai ter, e se os Fondos Europeos poden cubrir estas inversións.

Outro dos activos de Santiago é a Universidade, como pensa que lle vai afectar a situación?

A USC como todas as universidades vai sufrir. O que é importante é que a labor investigadora que é moi destacada, siga crecendo, e creo que vai ser así. E noutras cousas, haberá que buscar solucións imaxinativas que permitan seguir mantendo a presenza dos estudantes, e tamén a calidade do ensino, para que se poida superar esta situación.

En conclusión, son moitas as dificultades, pero está convencido de que é posible superalas?

Temos que ter a seguridade de que se vai superar. O que non sabemos son os sacrificios que nos vai esixir. E o que temos que facer todos é arrimar o ombro. Nunha situación como esta, determinado tipo de historias, teñen que pasar a un segundo plano. É preciso apostar polo que é principal: os cidadáns, as empresas e os partidos políticos. A cidadanía, que ten que asumir tantos sacrificios, non entendería, e non perdoaría, que os seus representantes non estivéramos a altura das circunstancias. Creo que todos os grupos da Corporación o demostraron, e confío en que sigamos así, porque nalgúns temas temos que ter coidado. A poboación necesita que se lle transmita tranquilidade e non problemas, porque xa teñen de abondo. Estamos absolutamente centrados nesta cuestión, e dentro das nosas posibilidades e das nosas capacidades, calquera cousa que se poida facer, estamos dispostos a facela.