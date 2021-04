A punto la inyección multimillonaria anti-COVID para comercio y hostelería

“É a maior convocatoria de axudas dun concello galego”. Así valoró ayer el alcalde de Santiago la propuesta municipal para rescatar a los sectores económicos más afectados por la pandemia. Raxoi destinará en ayudas 5.207.026,07 euros, subrayó Xosé Sánchez Bugallo. “Non teño coñecemento de ningún concello que teña un programa desta dimensión, que en termos orzamentarios quintuplica as subvencións da Xunta”, indicó ayer el regidor de la capital gallega durante una rueda de prensa en el pazo de Raxoi, en la que desgranó las cifras de forma detallada.

En este sentido, indicó que la propuesta, que trasladó este martes a los grupos de la oposición en la junta de portavoces, incluye 2.458.929,07 millones de euros correspondientes al remanente de 2020. El objetivo, según explicó el alcalde, “é levalos ao Pleno do vindeiro día 29”. En el caso de recibir el apoyo de la Corporación municipal, el siguiente paso es aprobarlos en la junta de gobierno y luego pasar al dictamen de la comisión informativa de la Presidencia, Régimen Interno, Finanzas y Cuentas Especiales.

Los 2.458.929,07 euros del remanente se desglosarían de la siguiente manera: 1.004.000 euros para comercio; otros tantos para la hostelería; 300.000 euros para la financiación de bonos de compra; y 150.000 euros para actividades de promoción comercial. A estos importes hay que añadir el millón de euros de aportación de la Diputación (repartidos a partes iguales entre los sectores comercial y hostelero); y las cantidades del remanente de 2019 (400.000 euros para el comercio, 243.105 para la hostelería; y 454.992 euros para el sector cultural). Además, el presupuesto de 2021 completa algunas rúbricas añadiendo 150.000 para el bono de aparcamiento, 50.000 para acciones promocionales y 150.000 euros en ayudas a la cultura. “Significa máis do 4 % do presuposto municipal, polo que en termos orzamentarios, o Concello de Santiago fai un esforzo enorme”, valoró el alcalde.

Son, en total, 5.207.026,07 euros, de los que más de 3.600.000 euros (3.651.105) se destinarán a ayudas directas a los sectores comerciales (1.904.000 euros), hostelería (1.747.105 euros) y cultural (604.992 euros). Según el alcalde, las bases que regirán la convocatoria de estas ayudas directas ya están preparadas y consensuadas con las asociaciones de comerciantes y hostelería, y “sairían inmediatamente despois” de la aprobación de la propuesta por el pleno municipal. En el caso del sector cultural, “a intención é que tamén saian inmediantamente”, una vez que se cierren definitivamente con el propio sector. El objetivo “é que se aproben na Xunta de Goberno do 3 de maio”.

Estas cantidades concretas, señaló el alcalde, “poden verse alteradas no caso de que o Pleno do día 29 non autorice o reparto dos 2.458.929,07 euros do remanente de 2020, ou adoptara un acordo diferente” al de la propuesta presentada por Sánchez Bugallo. En cualquier caso, el regidor de la capital gallega recordó que esta es la primera propuesta de ayudas para 2021; y añadió que en comercio y hostelería están “preparando unha segunda convocatoria que sairía no verán”.

El resto del presupuesto no destinado a ayudas directas se destinará a financiar el bono de aparcamiento (150.000 euros), el bono de compra (600.000 euros) y las actividades de promoción comercial (200.000 euros). Respecto al primer concepto, el alcalde destacó que “a previsión é que estea operativo dende maio e, en todo caso, na primeira semana de xuño, coincidindo coa celebración do Prima21”.

Precisamente a la organización de este evento se destinará una parte “importante” del consignación para actividades y promoción comercial, “entre 130 y 150.000 euros”, afirmó Sánchez Bugallo. En cuanto al bono de compra, “de acordo coas asociacións de comerciantes, estará en vigor do 1 de setembro ao 30 de novembro para que non coincida co da Xunta”, recalcó el alcalde de Santiago.