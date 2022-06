A Real Academia Galega galardona a dous santiagueses polos seus relatos

Vidas roubadas, as feridas da vellez na memoria, a descuberta da lingua de acollida, unha coreografía astronómica e, sempre, a capacidade de cativar e abraiar. Estes son algúns dos ingredientes das nove historias gañadoras e finalistas do V Concurso de microrrelatos da Real Academia Galega e PuntoGal, que consolida o éxito de participación entre xente de todas as idades con máis de novecentos contos presentados.

Antonio Cepeda Fandiño (Santiago de Compostela, 1967), Antía Novas Arribas (Bueu, 2004), e Elena Pastoriza Cortizo (Bueu, 2012) fixéronse cos primeiros premios nas categorías de adultos, xuvenil e infantil, respectivamente. Os segundos premios son para Carlos Neira Suárez (Mugardos, 1950), Lucas González Pérez (Ourense, 2005) e Marina Cabrera Vives (2012), nada en Tarragona e residente en Castrelo de Miño; e os terceiros para Anabel Rodríguez Vázquez (Castro Caldelas, 1967), Carlota Alcalde Lorenzo (Noia, 2006) e Ximena Landeira Lista (Santiago de Compostela, 2010).

Victor F. Freixanes, presidente da Real Academia Galega; Manuel González González, presidente de PuntoGal; Olivia González, académica; Darío Janeiro, director xeral de PuntoGal, e Marta Otero, xornalista e membro do comité de redacción de Luzes, foron os membros do xurado, e os encargados de avaliar preto de cincocentos relatos escritos por adultos residentes en Galicia, doutras Comunidades Autónomas ou de países como Suíza e Brasil. O gañador foi o compostelano Antonio Cepeda por Aire Libre, unha historia inspirada na pandemia, pero cun xiro inesperada.Carlos Neira Suárez, xubilado do sector naval, fíxose co segundo premio de adultos con Cronoloxías, un relato conmovedor sobre as pegadas do paso do tempo na memoria; e Anabel Rodríguez Vázquez, perruqueira e veciña de Ourense, gañou o terceiro da mesma modalidade con Herdanza, un conto sobre arelas infantís e perdas irreparables.

Na categoría xuvenil presentáronse preto de trescentas historias escritas por nenos e nenas de ata once anos e outras duascentas con autoría de rapaces entre doce e dazasete anos.

O xurado estivo composto por Fina Casalderrey; o académico correspondente Ramón Nicolás; a secretaria de PuntoGal, Edita de Lorenzo; Cristina Ríos, membro do equipo da mesma entidade; e Santiago Romero Quintas, membro do comité de redacción de Luzes.

Tras as deliberacións do xurado para as categorías de menores de idade, Antía Novas Arribas, alumna de 2º de BAC do IES Johan Carballeira de Bueu, resultou a gañadora do primeiro premio na modalidade xuvenil co relato Sen, unha historia estremecedora de pouco máis de 100 palabras. Nacido con identidade propia, un relato que conecta o valor do patrimonio natural coa consciencia de noso, valeulle o segundo premio na modalidade xuvenil a Lucas González Pérez, alumno de 1º de BAC do Colexio Marista Santa María de Ourense. E o terceiro premio da mesma categoría foi para o desacougante Quen son?, de Carlota Alcalde Lorenzo, alumna de 4º da ESO do IES Campo de San Alberto de Noia.

Na sección infantil, o relato gañador máis curto, O gran baile, de tan só 16 palabras, é de Elena Pastoriza Cortizo, alumna do CEIP Montemogos de Beluso (Bueu), que se fixo co primeiro premio. O segundo premio da mesma categoría recaeu en Lingua adoptiva, un conto baseado na descuberta do galego da propia autora, Marina Cabrera Vives, alumna do CEIP Castrelo de Miño. A pequena instalouse coa súa familia non hai moito no Ribeiro procedente de Cataluña e o seu álter ego nesta historia anima a romper a falar en galego a todas as persoas para as que non é a súa primeira lingua. O terceiro galardón foi para Ximena Landeira Lista, alumna do CEIP Ramón Cabanillas de Santiago de Compostela, por A mosca viaxeira.

Os finalistas dos microrrelatos tamén aparecerán publicados na revista Luzes.

Os galardonados serán premiados con diversos dispositivos electrónicos e libros, Tamén terán a aoportunidade de ser publicados en papel na revista Luzes , así como nunha publicación na plataforma dixital.