A rede galega en apoio ás persoas refuxiadas promove un Círculo de Silencio e piden respeto polos seus dereitos

demanda. A rede galega en apoio ás persoas refuxiadas promove en Santiago un Círculo de Silencio para recordar e denunciar de forma pública e continuada as mortes que provocan as políticas de migración e refuxio dos países da Unión Europea e tamén as de España. Así, nesta ocasión e con motivo da celebración dos Reis Magos, dende o movemento envían unha carta aos Magos de Oriente no que piden un 2023 no que se cumpran os dereitos das persoas migrantes e refuxiadas.

Deste xeito, a Rede neste novo ano esixe que a “esplendida mobilización social da ILP Regularización Xa, que conseguiu 700.000 sinaturas para levar ao Parlamento Español, culmine coa aprobación da mesma”. Piden tamén que “o feito terrible como o brutal asasinato de alomenos 23 persoas en Melilla no mes de xuño” se investigue xa que “corre serio risco de quedar, unha vez máis, impune”.

A nivel galego, salientan o desexo pola consolidación da magnífica iniciativa promovida polas colectivas racializadas dunha grande convocatoria, coincidindo coa data do 12 de outubro en Compostela. En contraposición, como ven de amosar o último informe de SOS Racismo, aumentan os casos de racismo institucional e social e de precariedade das persoas migrantes no conxunto do Estado e tamén na Galiza.

Sinala que a terrible guerra de Ucrania amosou que a UE e o Estado Español poden afrontar a realidade das persoas refuxiadas conforme ao dereito e conforme á dignidade humana, e afirman “só se trata de estender ese modelo para o resto das persoas, doutras procedencias que solicitan refuxio na UE e en España”. Alén, agradecen o esforzo e o traballo militante e solidario de moitas persoas nas diferentes iniciativas, e destacan a participación cada vez máis activa de persoas migrantes e racializadas. Así, afirman, estarán “todos os primeiros xoves de mes na praza de Cervantes” desenvolvendo durante 20 minutos un acto público, baseado no silencio. ecg