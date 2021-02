A renovación da Praza do Obradoiro coas obras de Fonseca e San Xerome une a Xunta e USC

SANTIAGO. EP. A Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Axencia de Turismo de Galicia subscribiron un convenio que permitirá acometer obras de conservación e mellora da envolvente do conxunto arquitectónico dos colexios de Fonseca e San Xerome. En palabras do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, que participou no acto xunto ao vicepresidente primeiro e responsable de Turismo, Alfonso Rueda, e outras autoridades da universidade, estas obras permitirán "completar a renovación" da Praza do Obradoiro, onde está situada a Catedral compostelá e "un dos puntos de encontro máis importantes de Europa occidental".

O reitor da USC, Antonio López, destacou a importancia das accións que prevé este convenio e que se centrarán nas fachadas de pedra, nos paramentos exteriores pintados, as cubertas, así como as carpintarías. Contan cun orzamento de máis de 400.000 euros e teñen un prazo de execución previsto de tres meses.

Na súa intervención, o reitor manifestou a súa satisfacción por este "exemplo" de cooperación institucional e manifestou que espera que poida trasladarse a outros ámbitos como o do proxecto da Cidade dá Saúde, que serviría, entre outros aspectos --dixo--, para fornecer "unha sede digna para os seus estudos da USC neste ámbito".

Pola súa banda, Feijóo incidiu en que, despois da renovación, os visitantes poderán tamén constatar, ao chegar á Praza do Obradoiro, o "relevante papel" que xoga a Universidade na cidade e na Comunidade, non só no ámbito da formación ou da ciencia, senón tamén no arquitectónico.

E é que, após salientar a importante restauración acometida na Catedral, Feijóo fixo fincapé en que con este convenio péchase a recuperación patrimonial da totalidade dos edificios que conforman a Praza do Obradoiro, e baixo o compromiso "de seguir conservando o mellor das institucións de Galicia".

"UNHA CONSELLERÍA CON PINGUEIRAS"

"Cumprimos coa palabra dada e de buscar a mellor prioridade para o diñeiro público", dixo Feijóo, antes de indicar que o reitor é coñecedor, dada a súa propia formación, de que "o diñeiro é un ben escaso susceptible de usos alternativos".

A continuacion, revelou que na pasada xornada, durante a reunión do Consello da Xunta, cando se analizou este convenio, comentouse que "había unha Consellería con pingueiras que hai que arranxar".

"Entre arranxar unha Consellería con pingueiras e arranxar nosa propia presenza no mundo, priorizamos arranxar estes edificios que son unha carta de presentación da Galicia postpandémica", remarcou, convencido de que 2021 non será un Ano Santo "completo", pero si alberga "dous raios de esperanza": a vacinación, aínda que as doses aínda son "escasas", e a prolongación do Xacobeo a 2022.

EDIFICIOS SIGNIFICATIVOS

O Colexio de Fonseca é un edificio renacentista que mandou construír o arcebispo Alonso de Fonseca e que conta coa Biblioteca Xeral da Universidade, o Salón Nobre ou o Salón de Graos; e San Xerome, construído no século XVII, pecha polo sur a Praza do Obradoiro e é hoxe en día a sede do reitorado. O conxunto que conforman ambos os edificios pecha o Obradoiro na parte meridional, polo que representan un dos conxuntos máis singulares da trama urbana de Santiago.