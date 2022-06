A Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla achega ao cinema as ‘vivencias’

Santiago. A Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla estrea mañán, 16 de xuño, a curtametraxe documental A Ruta Xacobea do mar de Arousa e Ulla, vivencias. A orixe do Camiño de Santiago. A proxección, á que se pode asistir con invitación, levarase a cabo no Teatro Principal santiagués ás 20h, e no seu transcurso entregarase unha distinción especial ao escritor e divulgador do Camiño Javier Sierra, Premio Planeta 2017

A producción conta coarealización de Aser Álvarez, a dirección de Andrea Barrán, e con protagonistas coma Pablo Sobrino, Ángela Ramos e Alicia Castro. Os tres actores escenifican o percorrido que fan os peregrinos que, por vía marítima e a través da ría de Arousa e do curso baixo do río Ulla, se achegan a Compostela seguindo o periplo da barca apostólica conducida polos discípulos de Santiago o Maior, Teodoro e Atanasio, que trasladaron o corpo desde Palestina a Iria Flavia, na actual vila de Padrón.

Trátase dun proxecto audiovisual moi desexado pola Fundación, que puido levarse a termo grazas ao plan de axudas O Teu Xacobeo. As espectaculares imaxes aéreas achegadas por José Penas engaden épica e fermosura ao produto final, que reflicte de xeito emotivo toda a beleza deste Camiño primixenio. O seu obxectivo é transmitir e perpetuar o legado histórico deste traxecto, tanto no ámbito galego (con especial atención aos escolares da zona) como no resto de España e internacionalmente, destacando o seu potencial medioambiental, paisaxístico, literario, gastronómico e turístico.

Está previsto que asistan á proxección representantes dos municipios integrados no Padroado da Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, os concellos de Boiro, Cambados, Catoira, Dodro, Meaño, Meis, O Grove ou Padrón, entre outros.

Durante o evento, a Fundación entregará a súa distinción especial ao escritor Javier Sierra, premio Planeta en 2017 e autor de obras como La cena secreta, El maestro del prado, El fuego invisible ou La dama azul. Sierra foi nos último anos un dos maiores divulgadores do Camiño de Santiago, a través da serie Otros mundos, sobre os misterios da Ruta que vertebrou Europa. ECG