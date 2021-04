A sede da Fundación Eugenio Granell acolle este venres unha actividade de intercambio bibliográfico

Literatura para todos. O vindeiro 23 de abril, a Biblioteca da Fundación Eugenio Granell organiza a actividade Libro por Libro, que consiste en que todos aqueles particulares e institucións que o desexen poderán intercambiar os seus libros por calquera dos que se atopan nos stocks de libros repetidos da Biblioteca da Fundación Eugenio Granell.

Asemade, a Fundación convida a calquera biblioteca interesada nesta iniciativa a participar. A filosofía da actividade pode resumirse no lema: Alguén ten un libro que ti queres, alguén quere o libro que ti tes. Pola súa parte, a Biblioteca da Fundación Eugenio Granell conta con libros repetidos (novos e usados) dos eidos da arte, cultura, ciencias sociais, etc., así coma libros que edita a propia Fundación, que serán postos a disposición do público en xeral con fin de intercambialos por outros títulos das seguintes áreas temáticas: surrealismo, vangardas e arte étnico. Para realizar o intercambio deberán dirixirse á Biblioteca da Fundación o vindeiro venres 23 de abril, de 11.00 a 14.00 horas.

Dende o ano 2009 a Biblioteca da Fundación Eugenio Granell participa na campaña de Bookcrossing ou Liberación de Libros, xunto con outros centros de arte de toda España, coordinados polo Museo Artium de Vitoria-Gasteiz, co motivo do Día Internacional do Libro.

O venres 23 de abril, a Biblioteca da Fundación Eugenio Granell unirase aos outros centros e museos de todo o mundo nunha experiencia virtual de bookcrossing. Por segundo ano consecutivo, compartirase de maneira virtual algunha das publicacións ou coleccións das institucións participantes. O ano pasado a iniciativa tivo boa acollida.

Ademais, museos de arte comparten este venres un vídeo comunitario a través de Youtube no que cada un deles recomendan a lectura dun ou varios libros. s. cuiña