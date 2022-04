A Semana Santa

Por estas datas, moitos andarán cavilando na próxima Semana Santa, con proxectos de viaxes ou consultando os mapas do tempo para unha fuxida ó apartamento. En resumidas contas, a cidade baléirase arrolada polo tanxido das campás, coas rúas desertas que só cobrarán vida co paso das procesións, ó compás solemne da música, quedando na pedra do lousado regueiros da cera, como sinais dun silencioso troupeleo de amargura.

En aqueles anos, case ninguén se movía da cidade. Nós esperabamos as vacacións, co desacougo das notas da segunda avaliación que podían ensombrecer os primeiros días primaverais, castigados estudando baixo o control severo das reprimendas paternas e o medo de nos cambiar a un temido colexio de férrea disciplina. Se o boletín viña como debía, os días aínda que fosen poucos, sacabámoslles todo canto daban de seu para xogar, lacazanear e rir axexando as nenas cos seus velos moi devotas nas filas das procesións ou perseguindo aquelas outras que piropeabamos e no riso delas reloucaba a nosa tímida euforia. Eran momentos de secreto e calado gozo...

Os días grandes da Semana Santa concentrábanse daquela desde o Xoves ó Sábado de Gloria. A cidade paralizábase na tarde do Xoves, con todo o comercio pechado. Tradicionalmente as familias visitaban ós monumentos. As mulIeres, para a ocasión, vestíanse de negro e cubríanse con mantilla e, incluso, algunhas levábana suxeita coa peita. Parte da tarde gastábase en recorrer igrexas rezando unha estación ante un monumento onde estaba exposta a Sagrada Forma, iluminada por velas, dadas polos fregueses. Aquela peregrinaxe remataba ante o sobrio e gran altar, erixido nun brazo do cruceiro da Catedral. O resplandor das candeas e mailo incenso envolvía a devoción da xente nun bisbar de amenes.

Era a tardiña, e as sombras xa negrexaban polos tellados. Despois do recorrido, o noso pai invitábanos a un chocolate con churros e logo dun rato, saín disparado en busca da pandilla. Nas rúas había moita animación. A xente amoreábase collendo sitio para ver a procesión da Santa Cea. A Xulio o tiñan secuestrado os pais e nós andabamos detrás dunhas rapazas coas que nos metíamos e rían sen facernos caso. Relaxábanse estes días as normas habituais e coa desculpa das procesións, saíase despois de cear. Tiñamos permiso ata as doce e media para ver o paso de Xesús Flaxelado e buscalo nunha calexa escura través dos claríns e os redobres de tambor no silencio das rúas. De noite, os ollos das rapazas tiñan brillos misteriosos e Xulio seguía desaparecido. Algún de nós dixo que como saía na procesión do Enterro a nai non o deixaba de ir de gamberreo.

Amenciamos o venres con sono na Quintana. Era o “Encontro” baixo un ceo diáfano. Grupos de madrugadores escoitaban as palabras do predicador mentres a imaxe da Virxe saíalle ó paso a un Xesús humillado e abandonado camiño de Calvario. Na quietude da praza resoaba a orfandade das campás. Xaime conseguira falar co Paola e escoitaba atento ó que ela lle dicía: “que Xulio ía de San Xoán na procesión do Santo Enterro”. A noticia entre nós correu como a pólvora e houbo bromas e risos.

Algúns da pandilla tamén ían cos seus pais na procesión do Santo Enterro. Era a de mais avoengo, levaba máis devotos e tiña o recorrido máis longo. Moi celebrada ademais pola presencia de mozas guapas que daban vida as figuras femininas da Paixón. Aquel desfile de bellezas daba pé para a rexouba nas tardes chuviosas. O quid da cuestión era en averiguar cales eran as escollidas.

Cando apareceu Xulio, esmendrellámonos da risa. Levaba unha perruca, sandalias e báculo. Marchaba serio, pero xente que o vía preguntábase se era muller ou home e el, medio avergoñado polo súa cara ambigua, levantaba a túnica e mostraba os pelos das pernas, demostrando que era varón. Os amigos desde a fila farfallábanlle parvadas para facelo rir. Xa aburrido de oír tantos murmurios dos miróns, ía enfurruñado e cabreado. De volta a Santo Domingo, Xulio tivo unha necesidade e non podendo aguantar, no inicio das Casas Reais, nunha parada saíu da procesión e meteuse na Ruela das Ánimas para aliviarse, desaugando a pracer, despois de tantas molestias incorporándose tranquilo ante a mirada atónica dos confrades.

Ó mesmo tempo que se recollía o Santo Enterro coas estrelas altas, un débil retumbo de tambores anunciaba que a Virxe da Soidade, acompañada de mulleres enloitadas, perdíase aflixida polas calexas escuras da tristura. Os galos das torres desenferruxaban a noite e as campás repenicaban a Gloria.