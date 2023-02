A senda de Marantes contará con saneamento

peonil Raxoi atende as demandas dos veciños de Marantes. A construcción dunha nova senda peonil na zona servirá para dotar do servizo de saneamento á parroquia.

O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, acompañado dos concelleiros de Medio Ambiente, Mila Castro, e de Obras e Mobilidade, Gonzalo Muíños, reuniuse na tarde do luns cos afectados.

Bugallo, segundo informou onte o Concello nunha nota de prensa, pediulles a cesión de parte das súas parcelas para poder executar esta infraestrutura. Amais informoulles da chegada da rede de saneamento aproveitando un dos tramos.

A senda, que está previsto executar ao abeiro do POS da Deputación da Coruña, vaise dividir en dous tramos de 1,80 metros cada un. O primeiro, de 120 metros de longo, abrangue desde o cruce do Camiño Inglés coa estrada de Busto. Conta cun orzamento base de licitación, IVE engadido, de 46.835,54 euros. E un segundo tramo, que corresponde á travesía do Camiño Inglés no lugar de Cortos, de 50 metros na marxe dereita e de 280 metros na marxe esquerda, que conta cun presuposto de 135.167,36 euros.

“O obxectivo destas actuacións é a creación dunha senda peonil que contribúa a mellorar a mobilidade aplicando criterios de seguridade viaria, funcionalidade e accesibilidade”, asevera o Concello. ECG