A tempo de renovar as tarxetas de residentes

Prazo aberto. O departamento de Mobilidade do Concello de Santiago lembra que o 15 de febreiro remata o prazo para aboar a taxa anual correspondente ás tarxetas de municipio, para todas aquelas persoas que xa posúan unha. A partires desa data, se non se efectuou o pago anual, a tarxeta será desactivada.

O pago da taxa efectuarase en TUSSA, na estación de autobuses, en horario de 10.00 h a 14.00 horas e de 16.30 h a 20.30 h; de luns a venres. É necesario presentar o DNI da persoa dona do vehículo e, no seu caso, da súa representación debidamente acreditada. A tarxeta de municipio ten un custe anual de cincuenta euros, e pódea solicitar calquera persoa empadroada en Compostela, sempre que sexa dona do vehículo segundo o permiso de circulación, e pague o imposto de circulación no Concello de Santiago. Están identificadas cun L e permite aparcar en todas as zonas verdes da cidade, é dicir, as habilitadas para residentes. No caso das zonas azuis, as ORA, o prezo, para os que posúan a tarxeta, verase reducido á metade.

Ao contar con este tipo de identificación, os usuarios evitarán as multas dos vehículos de control de estacionamento que nuns meses comenzarán a vixiar as zonas verdes, así como as de ORA, xa que hai moitas queixas dos veciños, que se atopan coas súas prazas ocupadas a diario. ECG