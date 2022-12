A USC estreará no futuro centro de Ciencias da Saúde un concepto modular destinado a docencia e investigación

Unidade e diversidade nunha única proposta construtiva. Este é o trazo que mellor define o novo centro de Ciencias da Saúde da USC, un espazo de carácter modular que albergará espazos docentes, laboratorios, infraestrutura para investigación biomédica e un volume específico para as prácticas de Enfermaría, así como unha central de biomasa e 7.000m2 ampliables de aparcamento. O proxecto asinado polos arquitectos Jorge Salgado Cortizas, Celso López Martín, Alfredo Freixedo Alemparte e Pedro Diéguez e que se impuxo no concurso de ideas impulsado dende a institución compostelá, está concibido para conectar a trama urbana do campus compostelán coa zona verde que se sitúa nas súas inmediacións.

Cada un dos volumes que integra esta proposta constitúe un bloque funcional que se entende como parte do conxunto, e ao tempo, organízase de maneira autónoma, como unha peza en si mesma. Deste xeito, o volume principal que acollerá espazos docentes atoparase conectado, a través de corredores soterrados, con outros tres que, entre as árbores, como parte dun bosque, albergarán os laboratorios de Farmacia e investigación biomédica, así como as aulas prácticas de Enfermería.

A partir de agora, prevese un prazo de 18 meses para a redacción do proxecto da primeira fase que arrancará co Aulario de Farmacia, cunha superficie estimada de 11.918m2 e cuxa previsión de comezo de obras sitúase en 2024. Nesta fase tamén se inclúe a central de biomasa para dar servizo ao novo edificio e ás edificacións próximas. Outras fases contempladas no proxecto son as instalacións dedicadas a Enfermaría (4.604m2), a investigación (2.890m2), alén do aparcamento que permitirá liberar superficie ocupada por vehículos potenciando os novos modelos de desenvolvemento peonil do campus nos que a USC tamén está traballando a través do deseño de alternativas de mobilidade máis respectuosas co medio ambiente orientadas a implementar a conexión entre os campus compostelás.

Concurso de ideas. A proposta da UTE composta por OIKOS Estudio SLP, Jorge Salgado Cortizas e Celso López Martín, impúxose no concurso de proxectos, resolto o pasado 21 de novembro, pola “coherencia da súa solución, fundamentada na correcta comprensión e análise das necesidades descritas nos pregos e no atinado diagnóstico dos principais problemas que se deben resolver”, subliña o ditame do xurado. A fórmula de implantación elixida fragmenta a dotación en volumes independentes. Esta estratexia identifica e asigna de forma clara os espazos de cada área funcional, ben adaptada á división en volumes.

Na selección valorouse moi positivamente a calidade do proxecto urbano no que destaca o control das medidas e da escala dos volumes, así como o feito de que a articulación entre eles soluciona a transición entre as tramas urbanas. A UTE gañadora propón unha imaxe clara e lexible dende Avenida Mestre Mateo sen crear tensións ou espazos residuais, sobre todo en relación co edificio Emprendia. Considerouse tamén a proporción de espazo baleiro en relación co edificado, cunha proposta de urbanización branda, que se prevé de gasto contido e acorde á fragmentación volumétrica do proxecto. Tamén é un valor positivo da proposta a redución do impacto do tránsito rodado e a énfase nas circulacións peonís máis frecuentes.

O ditame destaca a claridade organizativa das áreas funcionais así como as proporcións e conexións entre elas. Resolve de forma sinxela e efectiva os requisitos de flexibilidade de uso dos espazos para as aulas, convertendo requirimentos como o aloxamento dos tabiques pregables en oportunidades expresivas na formalización da fachada. A estrutura e a distribución das instalacións é clara, organizada mediante plantas técnicas independentes, que facilitan o trazado das redes. A decisión de independizar o volume destinado a laboratorios achega vantaxes funcionais, económicas e de seguridade.

Esta mesma coherencia advírtese no tratamento dos aspectos relacionados coa sustentabilidade, cunha decisión lóxica de orientación dos espazos acorde aos usos. Tamén destaca neste ámbito a proposta de cubertas axardinadas e a dimensión xenerosa das zonas verdes, consecuencia da reducida ocupación da parcela. O proxecto gañador tamén se define pola súa coherencia económica. Así, elixe materiais e sistemas sobradamente probados que favorecen o control da execución e permiten anticipar os custos sen xerar dúbidas razoables.

Cómpre destacar que a idea que articula o proxecto “mantense de forma coherente en todos os aspectos da proposta sen que se advirtan solucións dispares ou operacións alleas á lóxica das intencións iniciais”. Este apego á súa idea forza convértea nunha proposta nítida e depurada, tanto na súa formulación inicial como na súa formalización e execución. O profesor Francisco Otero Espinar, integrante da comisión que valorou o proxecto, pon o foco na importancia de que se favoreza “o tránsito de estudantes e profesores para facer da vida na facultade mais cómoda e agradable”. Moi relevante tamén é “a necesidade de manter a identidade da Facultade de Farmacia e da Facultade de Enfermaría no seo dun edificio común, no que se compartirán moitos espazos pero no que deberá respectarse esa imaxe de Facultade singular, sen diluírse no edificio”, conclúe.