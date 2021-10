A USC inaugura hoxe ‘A Minerva Compostelá’

Santiago. Con motivo da celebración dos 500 anos da fundación do Colexio de San Xerome por Alonso III de Fonseca, e dentro do programa Patrimonio Aberto, a USC presenta no Colexio de Fonseca a exposición A Minerva Compostelá. As súas glorias, que será inaugurada hoxe e estará aberta ao público xeral dende o 8 de outubro ata o 22 de xaneiro. Con esta exposición, comisariada polo profesor emérito José Manuel García Iglesias, a USC mostra parte da súa historia recreando espazos do pasado que seguen, dalgún xeito, presentes. A súa antiga biblioteca evócase no denominado Salón Artesoado, cos vinte e dous retratos que a adornaban orixinalmente no ano 1882. A capela é o lugar onde se alude á presenza dos vítores nos contextos universitarios mostrando, a través dunha galería de personaxes ilustres dos séculos XIX e XX. ecg