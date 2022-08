A USC promove xornadas sobre a educación en xénero

Santiago. O Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero (CIFEX) da Universidade de Santiago de Compostela impulsará as XIV Xornadas de Formación e VI Xornadas Internacionais de Educación, Xénero e Igualdade, unha actividade ao abeiro do convenio en materia de igualdade entre a USC e o Concello de Santiago que busca promover un modelo de convivencia igualitaria e de relacións interxénero equitativas e democráticas, e que terá lugar o próximo 8 de setembro. A Facultade Ciencias da Educación, no Campus Sur, acollerá a cita, na que se poderá participar de balde previa inscripción ata o día 7 do mesmo mes. Texto R. GARCÍA