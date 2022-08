A Xanela do Maxín: ‘Lúa quere viaxar... a Marte!’ llega mañana a Bonaval

Santiago. Todos los martes do mes de agosto, el parque de Bonaval acogerá Contos no Parque, una propuesta del departamento de Lingua del Concello de Santiago dirigida a los más pequeños de la casa. Las actividades del “Apego” salen este mes para invitar a los niños a escuchar, participar y socializar en gallego cada semana a las 18.00 horas en la zona de los arcos del parque de Bonaval. Mañana toca A xanela do Maxín. “Lúa quere viaxar...a Marte!”. Después de dar la vuelta al mundo, Lúa sorprende a familia y amistades con una gran noticia: Ahora quiere ir a Marte. Pese a todos los atrancos y dificultades, Lúa no está dispuesta a renunciar a su sueño de ser astronauta y hará todo lo posible para lograrlo. Hay y hubo grandes mujeres científicas, investigadoras y astronautas, que son el referente de Lúa para seguir adelante y enfrentarse a los impedimentos que se le quieren imponer. redacción