A Xunta aporta douscentos mil euros para apoiar aos centros comerciais abertos

Santiago. O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, reuniuse cos representantes da Fundación Santiago Centro, Area Comercial, unha das beneficiadas pola orde de axudas a comerciais abertos (CCA) e prazas de abastos para a revitalización do comercio de proximidade.

Trenor destacou que no 2021 a orden de ayudas dirixida á dinamización dos CCA e prazas de abastos conta cun orzamento de 2.225.000,00 €, o que supón un incremento respecto a anos anteriores do 12,5% (en total un incremento de 250.000). Igualmente incrementouse a intensidade das axudas nun 5 %, pasando o mínimo do 70% ao 75 % e cun máximo, segundo os casos dun 80 %.

A Xunta vén de conceder apoios por máis de 191.000 euros a 6 centros comerciais e abertos e prazas de abastos da comarca de Santiago para impulsar a competitividade do sector. Na área de Santiago concedéronse a cinco centros comerciais abertos, concretamente, dous da cidade da Santiago, un en Melide, outro en Ordes e outro en Arzúa cunhas axudas que superan os 191.000 euros.

Estas achegas destínanse a proxectos que inclúen a creación e mantemento de market place, a loxística e-commerce, iniciativas de dinamización comercial e o mantemento de unidades xerenciais.

No concello de Padrón recibirá as achegas desta orde a Asociación de Profesionais da praza de abastos de Padrón Estes apoios destínanse ademais de para a creación e mantemento do market place, a loxística e-commerce, actuacións de dinamización comercial e mantemento de unidades xerenciais, tamén reciben axudas para a mellora de instalacións e equipamentos. Trenor tamén destacou que de cara ao 2022 as actuacións destinadas á modernización do comercio contarán cun 15,66 % máis que no 2020 (pasando dos 15,88 M€ en 2020 a 18,37 M€ en 2022). Ademais o Goberno galego apostará pola transformación sostible do comercio físico co obxecto de potenciar todas as canles de venda (física e dixital) para manter o tecido comercial nas vilas e cidades e promover modelos de negocio que aposten pola sostenibilidade. ecg