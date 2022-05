A xunta de goberno aproba a tarifa para a Festa dos Maiores do 28 de maio: 7,5 euros por persoa

Santiago. A Xunta de Goberno Local aprobou onte a tarifa de prezo público para a Festa dos Maiores 2022, que se celebrará o 28 de maio no recinto feiral de Amio. Cada unha das persoas que desexe asistir, deberá aboar 7,5 euros. O obxectivo desta celebración é fomentar a participación e interacción das persoas maiores de distintas parroquias e lugares do termo municipal, celebrando un día especial nun espazo de encontro no que se sintan protagonistas.

O pasado seis de abril, na reunión ordinaria do goberno municipal, aprobouse o procedemento de licitación do servizo denominado Organización da celebración da Festa dos Maiores 2022 e 2023, cun orzamento de 83.028 euros. Consisitirá nun xantar e posterior baile.

Tamén se aprobou o prezo público do campamento de verán da Concellaría de Mocidade, denominado Campamento de Surf en Oleiros, que se desenvolverá do 1 ao 8 de xullo. Serán 120 euros por participante, aos que se lle poderá aplicar un desconto do 16,66 % cando existan razón sociais, benéficas, culturais cando os menores usuarios proveñan de familias en risco de exclusión social, previo informe de Servizos Sociais. ECG