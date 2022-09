A Xunta fará un espazo artístico das Torres Hejduk

As icónicas Torres Hejduk, situadas na Cidade da Cultura, converteranse proximamente nun espazo de creación e estudio artístico a través da intervención A porta aberta, un proxecto vivencial, plástico e performático da artista galega Lúa Gándara. Durante un mes, este punto emblemático do Gaiás converterase no seu lugar de traballo e onde recibirá as persoas visitantes, amosándolles o seu proceso de creación, agasallándoas cun debuxo orixinal e ofrecéndolles a oportunidade de conversar sobre arte e pintura abstracta nun espazo aberto ao diálogo.

A porta aberta resultou a proposta gañadora do IX Concurso de Intervencións Artísticas nas Torres Hejduk, certame convocado o pasado 2021 entre os participantes do XI Encontro de Artistas Novos Cidade da Cultura (EAN11), e que contou coa colaboración coa Fundación Banco Sabadell, encadrándose na programación do Xacobeo.

Esta proposta foi inaugurada na mañá deste pasado xoves cun acto que serviu tamén como clausura desta edición de Encontro de Artistas Novos (EAN12), que contou coa presencia do director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo; da propia artista, Lúa Gándara; da directora xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez; e do director do EAN12, Rafael Doctor; así coma dos corenta artistas emerxentes participantes neste EAN12.

No acto de inauguración desta intervención, o director xeral de Cultura da Xunta, Anxo M. Lorenzo, remarcou precisamente que “a apertura, o diálogo, o encontro e a creación compartida están na cerna deste proxecto, converténdose en nexos conceptuais de unión co espírito que habita no Camiño de Santiago e no xeito no que a Ruta Xacobea e as terras galegas acollen aos visitantes”.

Neste sentido, o representante da Consellería de Cultura lembrou tamén que “o Encontro de Artistas Novos –destinado a apoiar valores emerxentes de diferentes disciplinas artísticas– é, ademais dun necesario espazo para o intercambio, o diálogo e a aprendizaxe, un xeito de dar visibilidade á arte contemporánea, ofrecendo para a súa intervención creativa un espazo expositivo non convencional de gran recoñecemento e moi icónico do complexo da Cidade da Cultura, como son as Torres Hejduk”.

Así, Lúa Gándara convídanos con A porta aberta ao seu particular laboratorio e universo creativo nunha analoxía do xeito en que Galicia recibe ás persoas camiñantes e co mesmo espírito de apertura e convivencia. Este estudio artístico efémero continuará a ser visitable semanas despois da estancia física da creadora nas Torres, exhibíndose ata o vindeiro 8 de xaneiro o corpus visual da obra producida nesta instalación.

Lúa Gándara é unha artista multidisciplinar graduada en Belas Artes pola Universidade de Vigo, cun posgrao de Creación Sonora na Universidade de Barcelona e un mestrado de Profesorado en Educación Secundaria na especialidade de Artes e Debuxo. A súa obra plástica foi seleccionada en diversos certames como a 15ª mostra MAC, Museo de Arte Contemporáneo Fundación Naturgy, o Prémio Artistas do Alto Minho e Galiza 2016 da Fundaçao Bienal de Cerveira, o VIII Premio para Novos Artistas Auditorio de Galicia ou a X Bienal Internacional Pintor Laxeiro, entre outros.

Obtivo o Primero Premio Novos talentos luso-galaicos na IX Bienal de Pintura Premio Eixo Atlántico e o Premio Xurado Novo na sección Contemporánea do festival INTERSECCIÓN Contemporary Audiovisual Art Festival (2021). En 2022 estreou a performance Tú nunca podrás cantar con La Juan Gallery nos Teatros del Canal de Madrid.

Con respecto á recén clausurada edición do Encontro de Xoves Artistas, esta duodécima edición permitiu ós participantes formar parte dun espazo de encontro no que creadores e creadoras emerxentes terán a oportunidade de dar coñecer os seus traballos e debatir sobre arte contemporáneo durante catro días.

O evento, celebrado dende o 3 de agosto ata onte, buscaba favorecer a convivencia entre artistas emerxentes de Galicia e tamén procedentes doutros lugares, ademais de permitirlles entrar en contacto con creadores e creadoras de reconocida traxectoria, e tamén con axentes do sector de campos como a crítica ou o comisariado, que participaron en dito encontro como art followers. Como cada ano, o EAN trouxo ó Gaiás a destacados nomes do panorama actual da arte contemporánea, que compartiron nesta edición as súas experiencias e reflexións arredor do arte. Así mesmo, como parte do concurso de intervencións artísticas desta edición, o gañador ocupará o lugar de Lúa nas Torres Hejduk no vindeiro ano.