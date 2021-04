A Xunta impulsa 400 concertos en diferentes salas da comunidade

Santiago. Máis de 400 concertos en 28 espazos diferentes serán posibles grazas a adxudicación da convocatoria extraordinaria de subvencións a salas privadas habilitadas legalmente para organizar espectáculos musicais con público.

A convocatoria da Xunta, cun investimento de 560.000 euros e inserida no marco do Xacobeo 2021, responde á implicación do Plan de reactivación da cultura fronte á COVID co obxectivo de lle achegar liquidez a este tipo de espazos, tanto para aliviar os efectos económicos do seu peche por mor das restricións aplicadas durante a pandemia, como para retomar a súa actividade.

Con tal fin, destínanse 20.000 euros a cada unha das salas subvencionadas para o desenvolvemento dun mínimo de quince actuacións ao vivo ata o 31 de outubro como parte da programación musical do Xacobeo 2021, ademais de para asumir os custos de persoal e mantemento de todos locais.

Os espazos adxudicatarios son Dux, Filomatic, Garufa Club, Inn Club, Mardi Gras e Pelícano da Coruña, A Pousada da Galiza Imaxinaria de Boiro, SalaSon de Cangas, Sala LaRoom e Sala Ruído de Ferrol, A Ventana de Laxe, Sala Gatos de Melide, Sala Guión de Pontedeume e Casa das Crechas, Moon Music Club, Riquela e Sala Sónar de Santiago.

Deuse así resposta a todas as solicitudes que cumprían os requisitos esixidos, entre os que se atopaba o da habilitación como sala de concertos, sala de festas ou café-espectáculo, de conformidade coa definición recollida no Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público (Decreto 124/2019, do 5 de setembro), ademais de como café-concerto, café categoría especial ou tablao flamenco, segundo o Decreto 292/2004, do 18 de novembro.

Este apoio por parte do Goberno autonómico, enmarcado no Plan de reactivación da cultura da Xunta que viu incrementado o seu orzamento este ano en 23 millóns de euros, busca contribuír á recuperación da actividade e preservar o emprego no conxunto do sector, tanto desde o punto de vista artístico como técnico.

UN XEITO DE QUE A XENTE RECUPERE A CONFIANZA E VOLVA AOS ESPECTÁCULOS CULTURAIS. Tamén se pretende recuperar a confianza do público na asistencia aos espectáculos, garantindo a seguridade en teatros, auditorios e demais recintos, en cumprimento estrito das medidas sanitarias en vigor.

Neste caso, o Goberno galego recoñece con esta iniciativa o papel fundamental das salas privadas de concertos para o sector musical, tanto na súa condición de impulsoras de numerosas carreiras de solistas e grupos, como pola función de centros de dinamización cultural das súas respectivas localidades.

A Xunta continúa así a lle dar resposta á situación pola que atravesan os profesionais e as empresas musicais con motivo da evolución da pandemia, sumándose a outras iniciativas xa postas en marcha. A adxudicación está dispoñible para a súa consulta na web do Departamento de Industrias Culturais da Xunta de Galicia.

De momento, segue sen saberse se os grandes concertos e festivais como O Son do Camiño previstos para este ano se van celebrar. s. cuiña