A Xunta instala un simulador de vernizado para o CIFP de Santiago

formación. Técnicos do CIS Tecnoloxía e Deseño da

Axencia Galega de Innovación da Xunta veñen de instalar no Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP)de Santiago un simulador de vernizado cedido

por Gain a este centro formativo. O simulador permitirá tanto contribuír á aprendizaxe como á avaliación das capacidades do

alumnado dos ciclos que se imparten no centro –dependente da Consellería de Emprego e Igualdade– relacionados cos acabados da madeira. O uso do simulador nas primeiras fases de aprendizaxe do vernizado a pistola permitirá, ademais, un aforro en custos e materiais, podendo incrementarse o número de prácticas iniciais, así como evitar o uso de materias contaminantes, polo que supón unha mellora para o medio ambiente e a saúde. s. cuiña