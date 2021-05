A Zona C pasa a Cervantes: así é o novo espazo cultural

Moitos aínda recordarán o espazo cultural Zona C que estivo situado entre 2017 e 2019 en Bonaval. Tras o seu peche por mor da reforma do Museo do Pobo Galego, a concellaría de Acción Cultural perdeu o que era un punto clave para a as actividades organizadas por Compostela Cultural. Tres anos despois, a Zona C estrea un novo espazo, esta vez no edificio que fai esquina entre Cervantes e o Preguntoiro, e que bota hoxe a andar cos primeiros eventos.

Pensado para ser un espazo de información ao público e central de venda de entradas para todos os eventos culturais municipais, substitúe así ao despacho de billetes central de Compostela Cultura situado ata agora no Teatro Principal. Así, as obras de teatro do Principal ou os concertos do Auditorio terán na Zona C o seu punto de venda. Os despachos de billetes do Teatro Principal e do Auditorio abrirán polo tanto só os días de evento desde 1 hora antes no Teatro e desde 1 hora e media antes no Auditorio.

Ademais, a Zona C terá actividades variadas dos diferentes festivais de Compostela Cultura e outra programación da concellaría. De feito, o espazo inaugúrase hoxe ás 18.00 h coa mostra Xela Arias. A Poesía do Retrato, coa presenza do alcalde da cidade, Xosé A. Sánchez Bugallo; a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón; o comisario da mostra, Xosé Enrique Acuña; e a familia da autora. Despois permanecerá aberta ata o 25 de xullo no horario habitual do espazo con entrada de balde, de 11 a 14 h e de 16 a 19 h, de martes a sábado; e de 11 a 14 h os domingos. A mostra recolle corenta retratos feitos por Xulio Gil nos anos 80 e 90 cando era parella de Arias, acompañados de corenta textos poéticos.