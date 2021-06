Ábalos visita Santiago tras la decisión de llevar el Xacobeo a Asturias

Santiago. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, visitará hoy Santiago después de que trascendiese la decisión del Gobierno de España de llevar la presentación del Plan Nacional del Xacobeo a la ciudad de Oviedo, en Asturias, una decisión que generó duras críticas por parte de la Xunta, que censuró que la Moncloa margine a Galicia, única meta del Camino de Santiago.

El representante del Ejecutivo central acudirá hoy a Santiago para la inauguración de la escalinata catedralicia del Obradoiro después de la obra de restauración a la que fue sometida, que se financió con fondos del 1,5 % cultural del Ministerio de Fomento. En el acto, que tendrá lugar en la cripta del Mestre Mateo, a las 11.00 horas, Ábalos estará acompañado por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; y el arzobispo compostelano, monseñor Julián Barrio.

Sobre la polémica por el último desprecio del Gobierno central hacia Galicia, el regidor de la capital señaló ayer, en declaraciones a Onda Cero, que “isto xa se fixo en 2010”. Aunque reconoció que “eu preferiría que fora en Santiago, de feito eu pensaba que sería presentado en Santiago, todos os camiños rematan en Santiago”. Sánchez Bugallo opinó que “son partidario de non abrir un conflicto con esto, hai que potenciar todas as rutas e camiños que acaban en Santiago, todos virán a Santiago” aunque insistió en que “prefiro non entrar en polémicas”.

Alfonso Rueda, vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Turismo, también reprochó al gabinete de Pedro Sánchez que anunciase la presentación del plan sin antes responder a las alegaciones que presentó la comunidad autónoma al mismo. ECG