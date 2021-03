Aberto o prazo para a presentación de traballos de investigación sobre a Ruta

Santiago. A Cátedra do Camiño de Santiago e as Peregrinacións, cuxa creación foi froito da colaboración entre a USC e Turismo de Galicia, acaba de impulsar unha nova edición do seu premio de investigación, así como da convocatoria coa que se pretende recoñecer a Traballos Fin de Grao (TFG) e Fin de Mestrado (TFM) centrados na Ruta Xacobea. O IV Premio de investigación sobre o Camiño de Santiago e das peregrinacións está dirixido ao persoal investigador de nacionalidade española ou estranxeira que teña publicado durante o ano 2020 un traballo en formato de libro de autoría individual, ou defendido unha tese de doutoramento, que tivera como tema de estudo o Camiño de Santiago ou as Peregrinacións. “É condición indispensable que o traballo non teña obtido ningún premio anteriormente”, indican dende a USC.

Outorgarase un único galardón en metálico de 1.000 euros para libros publicados con ISBN e teses de doutoramento inéditas. As persoas interesadas deberán presentar a súa solicitude na sede electrónica da Universidade ou a través dos mecanismos contemplados na convocatoria. O prazo de presentación de candidaturas é de sesenta días naturais despois do día seguinte á publicación desta convocatoria. redac.