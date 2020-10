Abierta la inscripción para el escaparate de creatividad Maker Faire

Un día Maitane Alonso se despertó y vio en la cocina de su casa los restos de la barbacoa del día anterior. Eso de desayunar hamburguesas le hizo pensar en el desperdicio de comida que se genera cada día en el planeta, concretamente, un tercio de la producción total de alimentos. Ese hecho, unido al generador de descargas eléctricas que, casualmente, aplacó el olor de las zapatillas de deporte de su hermano situadas justo al lado, hizo que la bombilla de las ideas se le iluminase: ¿por qué no crear una máquina que, mediante descargas eléctricas, ayude a la conservación de los alimentos?

De esa idea tan casera ha creado una máquina con la que está investigando cómo evitar que los alimentos se infecten con listeria o salmonella. Ella es una de las protagonistas de la sexta edición de la Maker Faire Galicia. Una cita que tendrá como escaparate las instalaciones de la Cidade da Cultura, en el Gaiás, pero que este año será más innovadora que nunca porque llegará a las casas en formato virtual.

“Hola, soy Inés y represento al equipo de voluntarios de la Maker Faire. Estoy aquí para ayudarte a que disfrutes de esta gran experiencia. Si haces clic en el botón de registro aparecerá un formulario en el que te podrás inscribir para participar en esta edición tan especial”, así da la bienvenida en la página de la Maker Faire Inés, quien se sitúa virtualmente en el recibidor del Centro Gaiás. Además de Maitane, todo aquel que quiera descubrir este evento se encontrará con la historia del ingeniero experto en robótica, James Bruton. Él es el creador del famoso robot amarillo en forma de perro conocido como open dog o perro en código abierto y, por ende, accesible a cualquier futuro creador. Lo más interesante de Bruton, antiguo desarrollador de juguetes, es que comparte su conocimiento a través de su canal de Youtube: una especie de do it yourself llevado al campo de la robótica.

En esta misma línea, en la Maker Faire Galicia se unirá la salud con la tecnología gracias al cofundador de NeuroTechX, Yannick Roy. Esta comunidad cuenta con más de 16.00 colaboradores que comparten sus avances y actúan como plataforma educativa para cualquiera que quiera adentrarse o mejorar en este campo vinculado al sistema nervioso. Y, como no podía ser de otra forma, en cualquier feria de creadores tiene que haber espacio para aquellos que exploran el mundo de la tecnología dedicado al entretenimiento: los gamers. El desarrollo de videojuegos tendrán un gran protagonismo en la primera Game Maker Jam.

PARTICIPACIÓN. Entre los requisitos de participación en la feria están el grado de innovación, impacto y desarrollo del proyecto; el carácter colaborativo y de código abierto; que sea un proyecto nuevo; o el grado de interactividad con el público en la feria. Más allá de la sección oficial, los días 21 y 22 será abiertos al público en general con talleres gratuitos. En ellos, destacará la presencia del colaborador de El Hormiguero, Asier Marzo, que enseñará a los participantes a construir un levitador ultrasónico sencillo formado por dos emisores ultrasónicos opuestos. En este apartado también estará Tomás Domínguez, que enseñará a desarrollar aplicaciones de visión artificial; e Inés Lusquiños, con un taller para crear papel reciclado en casa.

A esta edición se accederá a través de una plataforma en línea que llevará a los participantes a poder pasear desde sus casas por el interior del Centro Gaiás, en un entorno virtual 360 grados. A través de los desplazamientos por el espacio, se podrá interactuar con los creadores y conectarse en directo con todos ellos, dispuestos a explicar cada uno de sus proyectos. Toda la información sobre la VI edición de esta feria está disponible en la página web del evento. La Maker Faire Galicia 2020 se celebra con el apoyo de la Xunta, el Concello de Santiago, la Fundación Cidade da Cultura y la Asociación para el Progreso de la Dirección.