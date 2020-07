Abierta la preinscripción para dos campamentos de verano

Santiago. La Concellaría de Mocidade realizará este verano dos campamentos, uno en Oleiros (A Coruña) y otro en San Xoán de Río (Ourense), para los que abrirá hoy la preinscripción en el Rexistro Xeral do Concello y en el Rexistro Auxiliar do CSC e Xuvenil do Ensanche, permaneciendo abierta hasta el día 9.

Dirigidos a jóvenes de entre 14 y 17 años, se llevarán a cabo entre el 24 y el 31 de julio, y entre el 3 y el 7 de agosto, respectivamente, y dispone cada uno de 20 plazas.

El Campamento de Verán de Surf en Oleiros y en el albergue de Santa Cruz cuesta 120 euros, mientras que el dedicado a la Astronomía en el albergue de San Xoán de Río, en la comarca de Trives (Ourense), del 3 al 7 de agosto, cuesta 90 euros.