Abierto el debate para la ampliación del parquin del CHUS “con difícil solución”

El anuncio de la ampliación de la infraestructura del CHUS en Santiago trae consigo un viejo debate para la ciudad: a más espacio sanitario y más capacidad de atención a usuarios, el área de aparcamiento se va quedando proporcionalmente más escasa. A este respecto, tanto el área sanitaria de Santiago como el Concello, a través de su responsable de Urbanismo, Mercedes Rosón, confirman que se han iniciado conversaciones para buscar una solución de aparcamiento. De momento, sin más avances. Pronunciado sobre este asunto ayer por la mañana en rueda de prensa, el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, explicó que el problema de congestión tiene difícil solución pese a que hay intenciones de buscar las mejores alternativas.

El alcalde reconoció que el problema del aparcamiento se ha ido agudizando con las sucesivas ampliaciones en zonas como el Punto de Atención Continuada, las consultas externas o el área dedicada a la lucha contra el cáncer, y que a más demanda se ha ido reduciendo el espacio disponible. Bugallo también confirmó que en el proyecto presentado el jueves por la Xunta no hay menciones a una posible ampliación de aparcamiento: “No proxecto non vin a construción de prazas de aparcamento. Eu vin que se van construír 32 mil metros cadrados máis, polo que o complexo terá unha magnitude moi relevante”, explicó el alcalde quien, pese a todo, garantizó el apoyo municipal a la ampliación y anunció que se planteará al pleno su tramitación como plan de interés general de cara a poder agilizar los trámites. Esta consideración también permitirá priorizar necesidades que, en este caso, serían las sanitarias por encima de las espaciales para los vehículos. “Teremos que asumir que hai que priorizar. Que é máis prioritario, que os pacientes teñan quirófanos ou onde aparcar? Debe priorizarse, aínda así buscaremos as mellores solucións. Eu, sendo sincero, non vexo moito sitio para construír máis prazas”, sentenció.

Las únicas alternativas espaciales serían la construcción de un aparcamiento subterráneo, “coa gran dúbida de quen o vai pagar”, prosiguió el alcalde; y la otra posibilidad sería utilizar suelo urbano del entorno “pero está moi limitado porque ten que encaixar coa protección patrimonial do Castriño de Conxo, que ocupa gran espazo, Patrimonio non autorizaría facer obras aí e tampouco debe facelo. Ademais, se os recursos se destinan ao parquin non dan para o hospital”, añadió Bugallo, que reconoció que no se está cumpliendo la ratio obligatoria de 2 plazas de aparcamiento por cada 100 metros construidos. Por tanto, no existe proporción entre el crecimiento de las instalaciones hospitalarias y el espacio para que los usuarios dejen sus vehículos.

La saturación del aparcamiento del CHUS viene de lejos y, sobre la mesa, se han plantado proyectos como el que pretendía expropiar las viviendas de los vecinos de San Ignacio de Loyola para utilizar ese suelo como zona de aparcamiento, algo que quedó aparcado en el anterior mandato. Así, pese a que el Concello es consciente de que el problema no ha hecho más que agravarse desde la inauguración del complejo hospitalario en 1999, y que hay buena voluntad por las partes, no ven demasiadas soluciones factibles en cuanto a espacio y costes.